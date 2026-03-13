Bị gã đàn ông sàm sỡ, nữ thợ xăm xinh đẹp "tung cước" đáp trả

Your browser does not support the video tag.

Một nữ nghệ sĩ xăm hình người Thái Lan đang tiến hành các thủ tục pháp lý chống lại một người đàn ông vì đã sàm sỡ cô bên ngoài một studio ở Pattaya tối ngày 11/3.

Nạn nhân, Kunsirisanjakorn Wannapong, 23 tuổi, đã trình báo tại Sở Cảnh sát Mueang Pattaya sau vụ tấn công tình dục xảy ra vào khoảng 9h30 tối. Cô cũng đã cung cấp đoạn clip từ camera an ninh của tiệm xăm làm bằng chứng.

Đoạn clip ghi lại cảnh tấn công tình dục và danh tính của nghi phạm người nước ngoài, được cho là một người đàn ông Nga. Kunsirisanjakorn cho biết anh ta đến đó cùng hai người bạn và cả nhóm nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga.

Kunsirisanjakorn kể với cảnh sát rằng cô và các đồng nghiệp đang hút thuốc bên ngoài studio ở Soi Pattaya 5 trên đường Pattaya Sai Song thì nghi phạm, mặc áo phông trắng và quần short xám, tiến đến và hỏi về giá xăm hình.

Cô ấy kể lại rằng mình đã giải thích về dịch vụ và cho biết giá khởi điểm là 2.000 baht. Sau đó, người đàn ông nói chuyện với bạn bè trước khi tiến lại gần và nắm lấy tay cô.

Kunsirisanjakorn cho biết ban đầu cô nghĩ những người đàn ông đó muốn xem hình xăm của mình, nên cô để họ giữ tay mình. Bất ngờ thay, người đàn ông mặc áo sơ trắng đột nhiên sờ vào ngực cô.

Theo đoạn clip từ camera giám sát, Kunsirisanjakorn đã tự vệ bằng cách tát và đá nghi phạm. Người đàn ông dường như đã cố gắng đá cô, nhưng cô đã tránh được và lùi ra lại phía sau.

Những người đàn ông không rời đi ngay lập tức và nghi phạm đã cố gắng nói chuyện với Kunsirisanjakorn, người vẫn tức giận và khẳng định sẽ nộp đơn khiếu nại kèm theo đoạn clip từ camera giám sát. Một người bạn của nghi phạm được nhìn thấy đang thúc giục anh ta rời đi và thực hiện động tác chào kiểu wai trước khi bỏ đi.

Vụ việc đã nhận được nhiều sự chú ý sau khi đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người kêu gọi cảnh sát xử lý vụ án một cách nghiêm túc.

Tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát vẫn chưa cung cấp thông tin cập nhật về danh tính nghi phạm hoặc bất kỳ vụ bắt giữ nào.

