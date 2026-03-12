Thời gian:
Chợ phụ nữ ly hôn, chuyên bán đồ của chồng cũ ở châu Phi

Tại Mauritania, phụ nữ ly hôn trở nên hấp dẫn hơn và họ có thể mang nhiều tài sản của chồng cũ đem ra chợ bán.

Tác giả: Hoài Anh (Theo Joel Hattab)

Nguồn tin: vnexpress.net

