Xe buýt lao xuống sông khiến 27 người thiệt mạng

Ít nhất 27 người Ấn Độ đã thiệt mạng và một số người khác bị thương khi một chiếc xe buýt chở khách lao xuống sông ở Nepal hôm 23/8. Chiếc xe buýt đăng ký tại Ấn Độ, chở khoảng 40 hành khách, đã lao xuống sông Marsyangdi ở quận Tanahun, cách điểm đến là thủ đô Kathmandu khoảng 110 km.

Theo đại sứ quán Ấn Độ tại Nepal, cho đến khi có báo cáo mới nhất, số người chết đã lên tới 27 trong khi vẫn còn một người mất tích. Số người chết dự kiến sẽ tăng lên vì một số trong 16 hành khách bị thương được đưa bằng máy bay đến Kathmandu đang trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng an ninh nỗ lực giải cứu hành khách bị thương. Nguồn ảnh: Reuters

Chính quyền cho biết tất cả những người lên xe buýt đều là người Ấn Độ đã ở lại Pokhara vào đêm hôm trước và đang trên đường đến Kathmandu.

"Chiếc xe buýt mang biển số UP (Uttar Pradesh) FT 7623 đã lao xuống sông và hiện nằm trên bờ sông", một quan chức cảnh sát cấp cao nói với hãng thông tấn ANI.

Các hoạt động cứu hộ và cứu nạn đang được tiến hành.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ sự đau buồn trước sự mất mát về người và cho biết Đại sứ quán Ấn Độ đang cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng.

Tháng trước, một trận lở đất kinh hoàng ở quận Chitwan của Nepal đã cuốn trôi hai chiếc xe buýt xuống sông Trishuli, khiến ít nhất 5 người Ấn Độ thiệt mạng.

Vụ lở đất xảy ra vào ngày 12/7 tại khu vực Simaltal dọc theo đường Narayanghat-Mugling ở quận Chitwan khi hai xe buýt chở 65 hành khách, trong đó có 7 người Ấn Độ bị cuốn trôi sau trận mưa lớn.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn