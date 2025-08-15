Xe bán tải va chạm với xe đầu kéo, 11 người tử vong

India Today đưa tin, 11 người, trong đó có 7 trẻ em và 3 phụ nữ, đã thiệt mạng vào sáng thứ Tư (13/8) khi một chiếc xe bán tải chở các tín đồ va chạm với một chiếc xe đầu kéo đang đỗ ở Dausa, Rajasthan (Ấn Độ).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 3h30 sáng (giờ địa phương) khi các tín đồ đang trở về nhà sau khi thăm đền Khatushyamji. Hầu hết họ đến từ huyện Etawah, bang Uttar Pradesh, theo xác nhận của các quan chức.

Ông Devendra Kumar Yadav, Chánh Văn phòng quận Dausa, cho biết: "Theo báo cáo ban đầu, 11 người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn gần Bapi. Chín người đã được chuyển đi cấp cứu, trong đó một người đã tử vong do vết thương quá nặng. Vụ tai nạn xảy ra giữa một xe bán tải chở khách và một xe đầu kéo."

Các dịch vụ cấp cứu đã được triển khai ngay lập tức. Xe cứu thương, cảnh sát và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường để cấp cứu và vận chuyển người bị thương. Những người bị thương nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Sawai Man Singh (SMS), Jaipur, để điều trị nâng cao, trong khi những người khác đang được chăm sóc tại Bệnh viện quận Dausa.

"Chúng tôi đã nhận được thông tin về việc các tín đồ gặp tai nạn. Gần 7-8 người đã được chuyển đến Bệnh viện SMS ở Jaipur", ông Sagar Rana, Cảnh sát trưởng Dausa, xác nhận chi tiết về thảm kịch.

Sự việc xảy ra chỉ 3 ngày sau vụ tai nạn xe đầu kéo và xe ô tô ở Dausa khiến 5 người thiệt mạng. Vụ tai nạn xảy ra khi xe đầu kéo bất ngờ gãy làm đôi và đâm vào xe ô tô, khiến 2 người tử vong tại chỗ. Ba người khác tử vong trên đường đến bệnh viện. Các nạn nhân đang trên đường trở về làng sau khi tham dự một kỳ thi tuyển sinh ở Jaipur.

