Công an cấp xã "không chờ đợi hay bị động"

Khẩn trương triển khai, khẳng định vai trò nòng cốt

Sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của công an cấp xã không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự mà còn khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở, tạo nền tảng vững chắc cho bộ máy mới hoạt động hiệu quả.

Công an phường Đông Tiến thu thập mẫu ADN của thân nhân liệt sỹ.

Tại Công an phường Đông Tiến, các cán bộ đang khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, trong đó có việc hỗ trợ đông đảo đảng viên thực hiện đổi thẻ Đảng.

Ông Trương Duy Giang, Phó trưởng Công an phường Đông Tiến cho biết, đơn vị đã gặp một số khó khăn ban đầu khi chính quyền hai cấp bắt đầu hoạt động, chủ yếu do địa bàn rộng và nhân sự mới. Tuy nhiên, Công an phường đã nhanh chóng tổ chức họp với các tổ an ninh, thôn, phố để kiện toàn lại đội ngũ này. Đây được xem là lực lượng hỗ trợ đắc lực, giúp công an nắm bắt tình hình cơ sở một cách nhanh chóng.

Công an phường Đông Tiến đã khẩn trương ổn định tổ chức và bắt tay ngay vào công việc, đảm bảo không bỏ sót nhiệm vụ nào. Đơn vị chú trọng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý nhân khẩu, địa bàn và đối tượng nhằm chủ động phòng ngừa, kiềm chế và kéo giảm tội phạm. Mục tiêu là không để xảy ra các vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ, hay hình thành các “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn.

Công an phường Đông Tiến tổ chức đổi thẻ Đảng viên.

Cùng với đó, Công an phường Đông Tiến tập trung thực hiện và giải quyết hiệu quả các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Các thông tin và dữ liệu được cập nhật thường xuyên để phục vụ công tác và đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân.

Trong hơn một tháng qua, công an phường đã tổ chức các hoạt động ra quân để hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Một số hoạt động tiêu biểu bao gồm thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, làm định danh điện tử mức độ 2, cấp căn cước công dân cho lứa tuổi từ 6 đến 14 tuổi và tổ chức đổi thẻ Đảng viên (dự kiến sẽ được hoàn tất vào ngày 15/8 theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh).

Từ ngày 11/7 đến 25/7/2025, Công an phường Đông Tiến đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ và 70 lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở đồng loạt ra quân. Các biện pháp nghiệp vụ được áp dụng đồng bộ nhằm bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và xử lý mạnh các đối tượng phạm tội.

Kết quả là đã triệt phá 4 vụ án ma túy, bắt giữ 12 đối tượng và thu giữ nhiều tang vật liên quan. Công an phường Đông Tiến khẳng định quyết tâm xây dựng “Phường không ma túy” và giữ vững ANTT, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân.

Ông Nguyễn Hồng Quang, chủ tịch UBND phường Đông Tiến chia sẻ, thời gian đầu chính quyền 2 cấp đi vào vận hành với bộn bề công việc, gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Lực lượng công an đã khẳng định được vai trò nòng cốt, tích cực và chủ động hỗ trợ người dân cũng như chính quyền địa phương. Đặc biệt luôn đảm bảo an ninh trật tự góp phần tạo niềm tin cho nhân dân về hiệu quả của chính quyền 2 cấp.

Điểm tựa của người dân vùng sáp nhập

Tại xã Nông Cống, một địa bàn mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã Vạn Thắng, Vạn Hòa, Vạn Thiện, Minh Nghĩa, Minh Khôi và thị trấn Nông Cống. Sau sáp nhập, xã Nông Cống có diện tích tự nhiên lên tới 50,70 km² và dân số khoảng 50.439 người.

Là một trong những xã có quy mô lớn, Nông Cống đã nhanh chóng ổn định tổ chức và kiện toàn bộ máy hành chính. Trong đó, lực lượng công an xã được xác định là nòng cốt, đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn ANTT, đồng thời hỗ trợ người dân tiếp cận với mô hình chính quyền mới và các dịch vụ công hiện đại.

Công an xã Nông Cống đổi thẻ cho Đảng viên.

Không chờ đợi hay bị động, Công an xã Nông Cống đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thành lập các tổ công tác xuống tận khu dân cư. Những tổ công tác này đến từng hộ gia đình để tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên nền tảng số.

Cán bộ công an cũng giới thiệu về trụ sở mới, quy trình giải quyết thủ tục hành chính và lồng ghép phổ biến kiến thức về ANTT, phòng cháy chữa cháy, định danh điện tử và các dịch vụ công trực tuyến. Hoạt động này không chỉ giúp người dân sớm thích ứng với mô hình quản lý mới mà còn góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ của chính quyền cơ sở.

Trong bối cảnh người dân ở các khu vực vừa sáp nhập còn gặp nhiều lúng túng khi xác định địa giới hành chính mới và cập nhật thông tin, những hoạt động chủ động, gần dân, sát dân của lực lượng công an đã tạo được sự tin tưởng và đồng thuận cao trong cộng đồng.

Ông Lê Văn Năm, một người dân xã Nông Cống, chia sẻ rằng lực lượng công an đã tích cực đến từng khu dân cư để vận động và hướng dẫn bà con thực hiện các thủ tục hành chính cần thiết. Ông cho biết thêm rằng nhiều người dân ở xã mới vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng đã được các cán bộ công an tận tình hướng dẫn để đến đúng địa điểm và hoàn tất hồ sơ kịp thời. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự tập trung cao độ của các cán bộ trong việc hỗ trợ người dân.

Công an xã Nông Cống tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy cho các hộ kinh doanh.

Bên cạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ, Công an xã Nông Cống còn là lực lượng xung kích trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Nhiều thủ tục liên quan đến đăng ký cư trú, khai sinh, cấp căn cước công dân và định danh điện tử đã được xử lý nhanh chóng, chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi của người dân.

Theo Phó Trưởng Công an xã Nông Cống Đỗ Văn Giao, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên, đơn vị còn tích cực hỗ trợ người dân sử dụng các dịch vụ công trên nền tảng số, đặc biệt là trên ứng dụng VNeID. Đơn vị đã bố trí bộ phận tiếp dân chuyên trách để tiếp nhận và xử lý các thủ tục liên quan đến hộ khẩu, hộ tịch, dữ liệu dân cư, đồng thời hỗ trợ người dân đăng ký xe mô tô, ô tô tại địa phương.

Cá nhân ông Giao cũng trực tiếp chỉ đạo và hướng dẫn người dân trong quá trình thực hiện định danh điện tử, đảm bảo mọi người đều được tiếp cận dịch vụ công một cách thuận tiện nhất. Tính đến ngày 12/8, Công an xã Nông Cống đã làm được 4.328 thẻ căn cước cho trẻ em từ 6 đến 14 tuổi và tiếp nhận gần 1.000 thẻ Đảng viên.

Vào ngày 26/7, Đảng bộ Công an xã Nông Cống đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát huy những kết quả bước đầu đạt được, Nghị quyết Đảng bộ Công an xã đã đề ra phương châm hành động “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả”.

