Du khách mất tích bí ẩn trong rừng Cúc Phương, phát hiện ba lô ở cửa động

Chiều 13/8, anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, quê Hải Phòng) đến Vườn quốc gia Cúc Phương và thuê phòng nghỉ tại khu Bống – điểm xa nhất trong vườn, cách cổng khoảng 20 km, không có sóng điện thoại.

Sáng 14/8, sau khi ngủ dậy, anh Mạnh một mình đi bộ tham quan tuyến đường dẫn đến cây chò chỉ nghìn năm tuổi (cách nơi nghỉ khoảng 3 km). Khi di chuyển được khoảng 2 km, anh rẽ vào động Sơn Cung. Do mang theo ba lô nặng, anh để lại ở cửa động trước khi đi vào trong.

Đến chiều cùng ngày, một nhóm du khách khác đến tham quan động Sơn Cung phát hiện chiếc ba lô bỏ lại cùng giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh. Họ đã chụp ảnh và trình báo lực lượng kiểm lâm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm Vườn quốc gia Cúc Phương đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm trong động Sơn Cung và khu vực xung quanh, kéo dài đến 1h sáng ngày 15/8 nhưng không có kết quả.

Ngày hôm sau, công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng. Nhiều tổ công tác gồm kiểm lâm và Trung tâm du lịch được huy động, chia thành nhiều hướng, thậm chí mở rộng sang các khu vực thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình cũ, nhưng vẫn chưa phát hiện tung tích nam du khách.

Lãnh đạo VQG nhận định, có thể sau khi rời động, do cửa hang tối và thấp, anh Mạnh đã đi nhầm hướng về phía khu vực "cổng trời" thay vì quay lại lối cũ, rồi bị lạc trong rừng. Nơi xảy ra sự việc là khu vực hẻo lánh, không có sóng điện thoại và internet.

Hiện gia đình nạn nhân đã có mặt tại VQG để phối hợp chờ tin tức. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng, đồng thời chính quyền địa phương thông báo qua hệ thống loa truyền thanh và kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

Vườn quốc gia Cúc Phương rộng hơn 22.000 ha, nằm trên địa bàn ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa và Phú Thọ. Nơi xảy ra sự việc là khu vực hẻo lánh, không có sóng điện thoại và internet.

Tác giả: Vân Hồng - CTV Trần Hồng

Nguồn tin: Báo VOV