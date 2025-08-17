Xuất khống hóa đơn để "cát tặc" lộng hành, thêm 3 đối tượng bị khởi tố

Các đối tượng bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” với tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng gồm: Phạm Trường Giang (SN 1979), trú phường Tương Mai, TP Hà Nội – Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh; Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970), trú phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và Phạm Thu Hiền (SN 1991), trú phường Tương Mai, TP Hà Nội.

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Phạm Thu Hiền.

Liên quan đến đường dây này, vào đầu tháng 6/2025 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1980), trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa về tội “Mua bán trái phép hoá đơn”; khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung (SN 1984), trú tại xã Tây Đô, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Như Anh (SN 1981), trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, ngày 23/3, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát và đấu tranh phòng, chống tội phạm trên đường thủy nội địa (Cục CSGT – Bộ Công an) phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh tiến hành bắt quả tang các phương tiện đang thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, bơm cát trái phép trên sông Lam tại các xã Đức Quang, xã Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh và một dự án tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Tiến hành điều tra, lực lượng chức năng đã làm rõ, thời gian qua, nhu cầu sử dụng vật liệu cát để phục vụ thi công xây dựng trên địa bàn các tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm nên nhiều cá nhân và tổ chức đã cố tình thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi, thu lời bất chính.

Để qua mặt lực lượng chức năng, trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT xuất bán nhiều hóa đơn GTGT không có hàng hóa dịch vụ kèm.

Số hóa đơn này được cấp cho hai đơn vị ký hợp đồng san lấp dự án tại tỉnh Nghệ An là Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (trụ sở tại tỉnh Quảng Trị) do Nguyễn Như Anh làm giám đốc và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh). Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại dự án trên, hai doanh nghiệp này thông qua Nguyễn Công Tùng Lâm (SN 1989), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp.

Tàu khai thác cát trái phép trên sông Lam tại thời điểm bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Để có cát cấp cho các nhà thầu, Nguyễn Công Tùng Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam thuộc địa phận 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công. Trong khoảng thời gian nói trên, các đối tượng đã cấu kết, móc nối mua bán nhiều hóa đơn giả; tổ chức khai thác cát trái phép dọc sông Lam để cấp cho công trình xây dựng, bước đầu xác định tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn hơn 11 tỷ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm; điều tra mở rộng và xử lý triệt để các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sẽ điều tra, xử lý nghiêm minh, không có “vùng cấm”, không ngoại lệ.

