Vợ không hạnh phúc, lỗi tại chồng?

Ảnh minh họa

Bài viết này không nhằm phủ nhận cảm xúc của phụ nữ mà muốn cùng bạn nhìn lại mối quan hệ từ góc độ sâu sắc hơn: Tại sao nhiều phụ nữ quy lỗi cho chồng khi hôn nhân không hạnh phúc? Điều gì khiến họ nghĩ rằng chỉ cần người đàn ông thay đổi thì mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại? Và cuối cùng, hạnh phúc hôn nhân thực sự nên được xây dựng như thế nào?

Vợ không hạnh phúc, lỗi tại ai?

Khảo sát trên 7.000 phụ nữ Mỹ của tờ Today Moms cho thấy, 46% phụ nữ cho rằng "chồng là yếu tố khiến họ căng thẳng chứ không phải là con". Còn theo một nghiên cứu của Đại học California (Berkeley, Mỹ), phụ nữ có xu hướng nhạy cảm hơn với sự thiếu vắng giao tiếp cảm xúc trong hôn nhân.

Khi người chồng im lặng, thờ ơ hoặc không đáp ứng kỳ vọng về sự lắng nghe, họ dễ cảm thấy bị bỏ rơi, thậm chí bị phản bội.

Trong hôn nhân, giao tiếp giữa hai vợ chồng là vô cùng quan trọng. Nhưng khảo sát do Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) thực hiện năm 2021 cho thấy, 67% phụ nữ cho rằng giao tiếp cảm xúc là yếu tố quan trọng nhất trong hôn nhân.

Trong khi đó, chỉ 53% nam giới đồng tình với quan điểm này. Bởi vì từ nhỏ, nhiều phụ nữ đã được giáo dục để chăm sóc, lắng nghe và hy sinh - cả trong gia đình lẫn ngoài xã hội. Điều này khiến họ mang vào hôn nhân một kỳ vọng rất cao: Người đàn ông cũng sẽ yêu thương, chăm sóc và hiểu mình như cách mình đang cố gắng.

Khi điều đó không xảy ra, họ dễ rơi vào trạng thái tổn thương và bắt đầu tự hỏi: "Tôi đã cố gắng đủ rồi, tại sao anh ấy không?". "Nếu anh ấy yêu tôi, tại sao anh ấy không làm tôi hạnh phúc?".

Thậm chí, trong nhiều mẫu câu định kiến giới đều ghi rằng "đàn ông mang hạnh phúc đến cho phụ nữ thì mới xứng đáng gọi là đàn ông". Hay gắn nhãn "hạnh phúc của phụ nữ là hơn nhau tấm chồng", là "lấy được chồng tử tế", "phận đàn bà 12 bến nước, trong nhờ đục chịu".

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Phải vì thế mà bao nhiêu phụ nữ cứ nói về đàn ông là mắt ầng ậc nước, méo hết cả miệng mà mắng, mà mạt sát, mà cay nghiệt? Hạnh phúc của người vợ rốt cuộc là từ chồng sao? Hôn nhân của phụ nữ hạnh phúc hay không là nhờ cưới được đúng chồng?

Phụ nữ ơi, hạnh phúc của bạn là ai mang tới?

Vun đắp hạnh phúc

Vợ không hạnh phúc, lỗi không phải ở chồng mà là ở việc người vợ không biến chồng thành… hạnh phúc cho bản thân mình được vậy.

Làm thế nào để vun đắp hạnh phúc cùng chồng mình? Hãy bắt đầu từ việc thay đổi góc nhìn của bạn về chồng. Liệu bạn có đang kỳ vọng quá cao hoặc chưa phù hợp về chồng mình?

Như bạn muốn chồng bạn phải viết những bài nịnh vợ như tôi viết cho vợ tôi? Hay bạn luôn cho rằng chồng bạn phải thay đổi thế này, phải trở thành thế nọ trong khi chính bạn thì lại luôn muốn được sống thật với chính bản thân mình?

Một người vợ muốn hạnh phúc bên chồng mình thì cần phải… học. Học hiểu chồng mình. Hiểu chồng mình rồi thì sẽ hiểu rằng cần bày tỏ mong muốn rõ ràng thay vì chỉ nói cảm xúc của mình.

Khi bạn nói rõ: "Em đang cần được lắng nghe, chứ không cần lời khuyên", bạn đang hướng dẫn đối phương cách yêu thương bạn đúng cách. Và điều này cũng giúp bạn tránh thất vọng vì kỳ vọng không được đáp lại.

Hiểu chồng rồi sẽ biết: Đàn ông thường không thể hiện tình yêu qua ngôn từ hay cử chỉ lãng mạn như phụ nữ mong muốn. Họ thể hiện bằng:

- Sự kiên nhẫn khi vợ cáu gắt.

- Đi làm đều đặn dù mệt.

- Chăm sóc con cái theo cách ít cảm xúc hơn nhưng thiết thực.

- Giữ bình tĩnh giữa xung đột.

Hôn nhân không phải là nơi bạn được "nuôi" hạnh phúc bởi người khác - mà là nơi bạn học cách vun đắp, bảo vệ và nuôi dưỡng hạnh phúc của chính mình. Vì thế, đừng quên vun đắp hạnh phúc cùng chồng bằng cách:

- Ghi nhận những điều tốt nhỏ bé: Mỗi lần chồng nấu ăn, sửa xe, làm việc nhà - hãy nói lời cảm ơn. Điều nhỏ tạo động lực lớn.

- Khen ngợi nhiều hơn phàn nàn: Đàn ông dễ bị đẩy xa bởi chỉ trích, nhưng gần lại khi được công nhận.

- Tạo thói quen kết nối: Một bữa tối yên lặng, một bộ phim cuối tuần, một câu chuyện tâm sự trước khi ngủ - những điều giản dị tạo nên nền tảng bền vững.

- Cùng nhau học hỏi: Có thể cùng đọc sách, xem video về hôn nhân, hoặc đi tư vấn nếu cần. Không ngại học cách yêu nhau hơn mỗi ngày.

Bạn không cần biến chồng mình thành ai đó - bạn chỉ cần cùng anh ấy trở thành đôi bạn đồng hành tốt hơn của nhau.

Hạnh phúc không phải là một món quà

Hạnh phúc không phải ai đó mang đến cho ta mà là do ta lựa chọn. Ta chọn Hạnh phúc vì ta có quyền hạnh phúc mà, nhớ không?

Nhiều người vẫn luôn lầm tưởng rằng: Tôi hạnh phúc vì được chồng tôi yêu thương. Hay cuộc đời của tôi hạnh phúc vì tôi có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Là ta gán hạnh phúc thành món quà ai đó tặng ta, ta trông đợi nó và ta cảm thấy bất hạnh khi ta không có nó, không được nhận nó.

Không! Đây không phải là phủ nhận cảm xúc của ta mà là giữ lại quyền kiểm soát cảm xúc trong ta. Rằng chồng ta có thể tệ nhưng anh ta không quyết định việc đời ta bất hạnh. Rằng hôn nhân này của ta không hạnh phúc nhưng nó không định nghĩa con người của ta.

Chúng ta hạnh phúc vì chúng ta lựa chọn và thực thi quyền được hạnh phúc của ta. Bằng việc đặt ra ranh giới, không cho phép ai có thể làm ta tổn thương thêm nữa. Ta biết trân trọng bản thân vì ta hiểu giá trị của mình. Ta không cho phép bất cứ ai có thể làm cho ta tổn thương thêm hay dán nhãn lên ta như một kẻ thất bại.

Chủ động với hạnh phúc khác việc cam chịu, nhớ cho. Chủ động với hạnh phúc là khi bạn nhận diện được những đau khổ nhưng không để nó kiểm soát mình. Bạn không cần phải giả vờ hạnh phúc hay giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn.

Bạn vẫn có thể đau buồn nhưng bạn cư xử lành mạnh với những nỗi buồn đau ấy. Là bạn, mỗi ngày, vẫn đang cải thiện từng chút một cuộc đời mình để rời khỏi những thương tổn, thay vì nhắm mắt mặc kệ đời trôi.

Và đặc biệt, bạn trân trọng bản thân mình ở mức độ rất cao, bạn có kế hoạch tương lai chứ không phải mặc kệ đến đâu rồi tính đến đó.

Hạnh phúc không phải một món quà nhưng ta vẫn luôn trân trọng hạnh phúc bằng chính những điều nhỏ bé kỳ diệu mà chúng ta gặp mỗi ngày. Nó vẫn cứ là một món quà nhưng không phải do ai tặng mà do chính ta tặng mình.

Bằng đôi mắt ngập bầu trời, bằng đôi chân gieo lên mặt đất, bằng căng lồng ngực ta tiếng hót ban mai, bằng hân hoan mỗi ngày được sống. Bởi ta xứng đáng và có quyền được hạnh phúc mà, ta ơi!

Thông tin lý thú 1. Giao tiếp là kỹ năng - không phải bẩm sinh Theo chuyên gia tâm lý John Gottman, 90% các cặp đôi ly hôn không phải vì ghét nhau, mà vì không còn biết cách nói chuyện với nhau. 2. Đàn ông cũng bị tổn thương nhưng ít được nhìn thấy Một khảo sát của Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA) cho thấy, nam giới có xu hướng giữ cảm xúc tiêu cực lâu hơn và dễ bị trầm cảm âm ỉ hơn phụ nữ, nhưng ít được hỗ trợ. 3. Phụ nữ có xu hướng chủ động chấm dứt hôn nhân Theo số liệu từ Cục Thống kê Mỹ (US Census Bureau), gần 70% các vụ ly hôn được khởi kiện bởi phụ nữ, chủ yếu vì cảm giác bị lãng quên hoặc mất kết nối cảm xúc.

Tác giả: Hoàng Anh Tú

Nguồn tin: phunuvietnam.vn