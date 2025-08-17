Cựu tiền vệ Arsenal bị CĐV nhà la ó vì án hiếp dâm

Bão tố chưa buông tha Thomas Partey

Thomas Partey nhận phản ứng trái chiều từ người hâm mộ Villarreal trong trận ra mắt. Hai bàn thắng trong hiệp một của Etta Eyong và Pape Gueye giúp đội bóng của HLV Marcelino dễ dàng dẫn trước Oviedo - đội chỉ còn 10 người từ phút 27 do Alberto Reina nhận thẻ đỏ ngay trong trận khai màn mùa giải.

Khi trận đấu còn chưa đầy 10 phút thi đấu chính thức, Partey được tung ra sân, thay cho Santi Comesana. Ngay khi Partey bước ra sân Estadi de la Ceramica, trên khán đài vang lên những tiếng huýt sáo, la ó xen lẫn với vài tràng pháo tay. Trong suốt thời gian ít ỏi trên sân, mỗi khi anh chạm bóng, một bộ phận CĐV tiếp tục đáp lại bằng tiếng la ó và huýt sáo.

Cầu thủ 32 tuổi này đã xuất hiện tại Tòa án Westminster Magistrates tuần trước để đối mặt với nhiều cáo buộc hiếp dâm, trong đó có năm tội danh hiếp dâm và một tội danh tấn công tình dục, trước khi được tại ngoại.

Theo Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS), Partey bị cáo buộc hiếp dâm hai lần với một phụ nữ, ba lần với một phụ nữ khác. Ngoài ra, anh còn bị cáo buộc tấn công tình dục liên quan đến một người phụ nữ thứ ba.

Những cáo buộc này được đưa ra chỉ bốn ngày sau khi hợp đồng của Partey với Arsenal chính thức hết hạn vào ngày 31/6. Sau khi được tại ngoại, tiền vệ người Ghana hoàn tất bản hợp đồng tự do với Villarreal - một thương vụ gây nhiều tranh cãi. Dù vậy, Partey sẽ phải tự bào chữa tại tòa ở London vào tháng tới và bị cấm liên hệ với ba phụ nữ liên quan đến vụ án, theo điều kiện tại ngoại.

Bất chấp dư luận phản đối, chủ tịch Villarreal, ông Fernando Roig, đã kiên quyết lên tiếng bảo vệ tân binh của CLB. Ông nói: “Cầu thủ này đang trong quá trình tố tụng pháp lý. Anh ấy khẳng định mình vô tội và phủ nhận các cáo buộc. CLB tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, và việc làm sáng tỏ sự thật thuộc về trách nhiệm của tòa án Anh".



Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn