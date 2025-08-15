Uống loại rượu quen thuộc, 13 người tử vong, 21 người mù mắt

Mới đây, Bộ Y tế Kuwait thông báo các bệnh viện trên cả nước đã tiếp nhận 63 trường hợp ngộ độc rượu do uống rượu pha methanol kể từ ngày 9/8 tới nay. Trong số này, 13 nạn nhân mang quốc tịch châu Á đã tử vong.

Theo Kuwait Times, nhiều bệnh nhân hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải điều trị tại các khoa hồi sức tích cực. 51 người đã trải qua các ca chạy thận khẩn cấp và 21 người mất thị lực vĩnh viễn hoặc tạm thời do ngộ độc.

Ảnh minh họa.

Methanol là một loại cồn độc hại được sử dụng trong các sản phẩm công nghiệp như chất chống đông, dung môi và nhiên liệu có thể gây ngộ độc nghiêm trọng nếu nuốt phải, ngay cả với lượng nhỏ. Không giống như ethanol, được tìm thấy trong đồ uống có cồn, methanol không an toàn cho người sử dụng. Các triệu chứng ngộ độc methanol bao gồm đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, mờ mắt, co giật và trong những trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến hôn mê hoặc tử vong.

Các cơ quan y tế trước đây đã cảnh báo rằng đồ uống có cồn sản xuất trái phép có thể chứa hàm lượng methanol nguy hiểm do quy trình chưng cất không an toàn. Các vụ việc tương tự đã xảy ra ở nhiều quốc gia, dẫn đến nhiều trường hợp tử vong và mù vĩnh viễn.

Giới chức Kuwait cho biết đang triển khai các biện pháp y tế khẩn cấp để cứu chữa các nạn nhân. Đồng thời, cơ quan an ninh tiếp tục điều tra nhằm xác định nguồn gốc của đồ uống nhiễm độc và triệt phá các điểm phân phối trái phép. Hoạt động kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và sản xuất rượu lậu đã được tăng cường trong những năm gần đây, song thực tế cho thấy tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.

Bộ Y tế kêu gọi người dân báo ngay các trường hợp nghi ngờ ngộ độc rượu thông qua bệnh viện hoặc đường dây nóng. Cơ quan này nhấn mạnh rằng việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là yếu tố then chốt để giảm thiểu số ca tử vong và biến chứng nghiêm trọng.

