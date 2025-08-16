Your browser does not support the video tag.

Gian nan hành trình cõng lương thực trèo đèo, lội suối tiếp tế đến người dân biên giới

Ngày 15/8, trao đổi với Người Đưa Tin, ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cho biết, hiện chính quyền địa phương huy động lực lượng dân quân tự vệ Bộ đội Biên phòng vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết hỗ trợ nhân dân bản biên giới Cha Nga còn bị chia cắt sau mưa lũ.

Theo ghi nhận, sau đợt mưa lũ lịch sử xảy ra vào tháng 7, bản Cha Nga nằm ở thượng nguồn sông Nậm Nơn, sát biên giới Việt Nam - Lào bị thiệt hại nặng nề khi có 36 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Con đường giao thông di chuyển được bằng xe gắn máy nối bản với trung tâm xã cũng bị tàn phá, sạt lở hoàn toàn. Đến thời điểm hiện tại muốn vào bản biên giới Cha Nga buộc phải đi bộ, kết hợp với thuyền máy ngược dòng sông Nậm Nơn nước chảy xiết.

Trong khi đó, toàn bộ kho dự trữ lương thực trong bản bị cuốn trôi, cuộc sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong những ngày qua, nhiều người dân bản Cha Nga đã bất chấp nguy hiểm về trung tâm xã để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết về nơi định cư.

Đường vào Cha Nga hiện không còn nữa nên công tác vận chuyển nhu yếu phẩm và lương thực gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực tế đó, chính quyền địa phương đã điều động lực lượng dân quân, Bộ đội Biên phòng để chuyển gạo, thực phẩm hỗ trợ nhân dân bản biên giới.

"Từ trung tâm xã, nhu yếu phẩm cần thiết được đưa lên xe tải đưa đến địa bàn bản Xằng Trên, sau đó bộ đội, dân quân gùi đi bộ vận chuyển đến khu vực bến đò thuộc bản Xốp Dương để nhân dân bản biên giới dùng thuyền đưa về. Mỗi ngày lực lượng chức năng xã chỉ gùi được một chuyến hàng, rất vất vả và khó khăn", ông Bảy cho biết thêm.

Vì đường đi rất hiểm trở, gập ghềnh nên sau 1 ngày lực lượng chức năng cũng chỉ vận chuyển được hơn 1,2 tấn gạo đến khu vực bến đò để bà con đưa về bản.

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan

Nguồn tin: nguoiduatin.vn