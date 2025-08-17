Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa tầm tã

Dự báo, trong ngày hôm nay đến đêm 18/8, mưa to và dông tiếp tục diễn ra ở phía Đông Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm, riêng vùng núi phía Bắc 30-80mm, có nơi trên 150mm.

Khu vực Hà Tĩnh và Quảng Trị lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Nhiều khu vực trên cả nước có mưa lớn.

Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Thời tiết cả nước ngày chủ nhật (17/8), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa lớn tập trung ở vùng đồng bằng và ven biển). Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; riêng Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

TP Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to (mưa tập trung vào chiều và tối). Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Tác giả: N.Thắng

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân