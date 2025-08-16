Đ/á/n/h s/ậ/p đường dây kiểu đa cấp đầu tư tiền ảo TCIS ngay tại hội thảo quy tụ 200 người

Cơ quan công an tiến hành khám xét tại hiện trường ở Hà Nội - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 16-8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS (tiền ảo TCIS), bắt gọn người cầm đầu đường dây.

Theo đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhóm người ở Hà Nội và TP.HCM có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis... và tiền ảo TCIS.

Nhóm này sử dụng mô hình đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi của nhóm lừa đảo, ngày 30-7, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Quá trình trinh sát xác định ngày 9-8, nhóm tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đồng loạt tiến hành khám xét địa điểm tổ chức hội thảo.

Các tổ công tác đã nhanh chóng xác định được người cầm đầu, người giúp sức và làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời tuyên truyền, giải thích, cảnh báo những người có mặt tại hội thảo về các chiêu trò, thủ đoạn của nhóm lừa đảo, núp bóng hoạt động kinh doanh đa cấp, đầu tư tiền kỹ thuật số.

Cơ quan công an tiến hành khám xét tại hiện trường ở khu du lịch Ao Vua - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Chánh Đáng (38 tuổi, ngụ ở phường Vĩnh Hội, TP.HCM) - người cầm đầu - đã thuê một số người tạo lập website https://tcis... và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của những người đầu tư.

Đáng cũng thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, ở xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, ở TP.HCM) cùng nhiều người khác "phát triển thị trường và quản lý tài chính".

Dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6-2024 đến tháng 7-2025, Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USDT, tương ứng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (áo nâu) trực tiếp lấy lời khai Nguyễn Chánh Đáng - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tang vật thu giữ phục vụ công tác điều tra, xác minh vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ