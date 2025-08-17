Nhận định bóng đá PVF-CAND vs SLNA, 18h00 ngày 17/8: Chờ màn ra mắt của tân binh!

PVF-CAND tập luyện cho trận khai mạc. Ảnh: Minh Tuấn

Phân tích phong độ PVF-CAND vs SLNA

PVF-CAND là cái tên mới toanh và bất ngờ có mặt tại V.League theo suất đặc cách, khi CLB Quảng Nam bất ngờ giải tán ngay trước thềm mùa giải 2025/26. Việc bất ngờ có mặt ở V.League khiến thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh khá bị động trong việc chuẩn bị, khi họ chỉ có gần 2 tuần tập luyện và gom góp lực lượng để có mặt tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Dẫu thế, PVF-CAND cũng đã chuẩn bị đủ quân số để bước vào cuộc tiếp đón SLNA ở trận mở màn mùa giải ngay trên sân nhà. Cần nói thêm, ngoài những nội binh là những cái tên quen thuộc ở các CLB đang chơi tại V.League, HLV Bảo Khanh cũng lấy về những ngoại binh là những gương mặt quen thuộc đã từng kinh qua đấu trường V.League, bởi ông gần như không có thời gian để thử nghiệm ngoại binh.

Trước khi bước vào mùa giải mới, PVF-CAND chỉ có đúng 1 trận giao hữu với Thể Công Viettel để thử nghiệm đội hình, nên cũng khó cho nhà cầm quân họ Thạch trong cuộc đối đầu này, dẫu SLNA là một cái tên không quá mạnh ở V.League. Vì thế, trận đấu này cũng là màn ra mắt của đội bóng trẻ ngành công an trong việc kiểm tra lực lượng và “thử lửa” trong lần đầu góp mặt ở đấu trường cao nhất của bóng đá Việt Nam.

Ngược lại, SLNA năm nay cũng thi đấu với rất nhiều gương mặt trẻ, thậm chí họ còn cho thủ môn trẻ số 1 của mình là Nguyễn Văn Việt về Thể Công Viettel, nên ở mùa giải này HLV Phan Như Thuật đều thử nghiệm các gương mặt trẻ của mình tại sân chơi V.League. Bên cạnh đó, đội bóng xứ Nghệ cũng vừa lấy về 3 ngoại binh để làm “xương sống” và là bệ đỡ cho các cầu thủ trẻ ở đấu trường chuyên nghiệp. Vì vậy, chuyến làm khách trên sân nhà của tân binh PVF-CAND dẫu được đánh giá là yếu nhất giải, nhưng cũng là một thách thức cho đội bóng xứ Nghệ trong việc tìm điểm.

Thông tin lực lượng trận PVF-CAND vs SLNA

Cả hai đội đang có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, nhưng do chủ nhà PVF-CAND chưa có nhiều thời gian để tập luyện và gắn kết đội hình, nên đây đang là nỗi lo cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh. Ngược lại, phía đội khách SLNA vừa ra mắt 3 ngoại binh, nhưng phong độ của họ vẫn là một ẩn số trước trận đấu này.

Đội hình dự kiến trận PVF-CAND vs SLNA

PVF-CAND: Minh Long, Anh Quân, Hiểu Minh, Enyenga, Văn Dũng, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Mpande, Bá Đạt, Amarildo, Samson.

SLNA: Văn Bình, Nguyên Hoàng, Julian Garcia, Văn Khánh, Văn Cường, Mạnh Quỳnh, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Văn Quý, Olaha, Reon Dale.

Dự đoán trận PVF-CAND vs SLNA

Đá trận mở màn mùa giải mới ngay trên sân nhà, lại là trận ra mắt ở sân chơi V.League, nên đương nhiên PVF-CAND đang rất muốn có điểm, thậm chí là giành trọn 3 điểm trong cuộc đối đầu này. Tuy nhiên, với thời gian chuẩn bị chưa nhiều và lực lượng có nhiều gương mặt trẻ chưa từng va chạm ở đấu trường V.League, nên đây thực sự là một thách thức cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.

Trong khi đó, SLNA là một cái tên đã dày dạn ở sân chơi chuyên nghiệp, nhưng năm nay lực lượng của họ cũng gồm nhiều cầu thủ trẻ, nên trận làm khách này cũng là chuyến thử lửa cho các học trò của HLV Phan Như Thuật, đồng thời cũng là dịp để họ ra mắt các ngoại binh, bên cạnh chân sút Olaha vốn đã quá nổi tiếng.

Cả hai từng đối đầu nhau ở Cúp QG nhưng đã cách đây 4 năm, khi đó PVF-CAND đã giành chiến thắng, nhưng lần này e sẽ khác. Ở trận mở màn mùa giải, khả năng cả hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số hoà.

Dự đoán: 1-1

Tác giả: Đỗ Tuấn

Nguồn tin: bongdaplus.vn