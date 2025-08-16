Thị trường ô tô chững lại trong tháng 7

Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố báo cáo doanh số bán hàng trong tháng 7 đạt mức 31.739 xe, giảm 1% so với tháng 6/2025 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy người tiêu dùng trong nước đang chậm tiêu thụ ô tô trong giai đoạn giữa năm 2025, ngay trước thềm bước vào tháng 7 âm lịch (tháng Ngâu).

Trong đó, gồm 22.929 xe du lịch, 8.805 xe thương mại và 642 xe chuyên dụng. Điều này cũng mang đến những mức chênh lệch khác nhau so với tháng trước đó, với việc xe du lịch giảm 3%, xe thương mại tăng 0,3% và xe chuyên dụng tăng 146% so với tháng trước.

Xét về xuất xứ của các ô tô bán ra trong tháng 7/2025, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.701 xe, tăng 9% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.038 xe, tăng 9% so với tháng trước.

Trong 7 tháng đầu năm, tổng doanh số của toàn thị trường đã đạt mức 194.760 xe ô tô, tăng trưởng 19% so với cùng kỳ năm ngoái; gồm 137.095 xe du lịch, tăng trưởng 14%; 55.549 xe thương mại, tăng 31%; và 2.116 xe chuyên dụng, tăng tới 55%.

Cũng tính theo cùng thời điểm, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 98.820 xe, tăng 13% trong khi xe nhập khẩu cao hơn nhiều khi đã đạt mức 101.940 xe, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo từng thương hiệu xe du lịch, Ford đang đạt tăng trưởng khá mạnh ở phân khúc phổ thông với mức tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 1% so với tháng trước. Trong khi đó, tháng 7/2025, Honda có mức tăng mạnh nhất đạt 72% so với tháng 6 vừa qua, nhưng chỉ tăng nhẹ 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

VinFast bán gần 11.500 ôtô điện trong tháng 7/2025

Trong khi đó, VinFast cũng công bố doanh số trong tháng 7 vừa qua với 11.479 ô tô điện, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 xe và duy trì vị thế hãng xe số 1 thị trường trong 10 tháng liên tiếp. Dẫn đầu là VinFast VF 3 với 3.140 chiếc được bàn giao đến tay khách hàng.

Dự kiến, thị trường ô tô Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong tháng này so với cùng kỳ năm ngoái, đặc biệt là xu hướng ưa chuộng xe nhập khẩu đang tiếp diễn trong bối cảnh xe lắp ráp trong nước không còn được ưu đãi từ chính phủ trong năm nay.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: vov.vn