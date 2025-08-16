Thuế tỉnh Nghệ An tập huấn cho cán bộ công chức sử dụng hiệu quả các ứng dụng quản lý thuế

Phát biểu chỉ đạo tại buổi khai giảng các lớp tập huấn, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng nhấn mạnh, yêu cầu trọng tâm đối với các học viên và giảng viên tham gia khóa đào tạo là cần tập trung để hoàn thành tốt chương trình, thành thạo trong sử dụng hơn 23 ứng dụng của ngành Thuế.

Công chức thuế tham gia buổi lễ khai giảng. Ảnh: CT

Ông Nguyễn Bằng Thắng cũng cho biết, trong thời gian tới, Thuế tỉnh Nghệ An sẽ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính theo định hướng Nghị quyết 57-NQ/TW, phù hợp với yêu cầu của mô hình quản lý thuế theo đối tượng và thực hiện thủ tục hành chính theo chính quyền địa phương 2 cấp.

Đặc biệt, nhiều công chức đã được nghỉ chế độ theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ nhưng bối cảnh khối lượng công việc ngày càng tăng lên gấp hơn 3 lần, trong khi yêu cầu thời hạn xử lý phải nhanh hơn, kịp thời phục vụ doanh nghiệp, người nộp thuế. Vì vậy, toàn đơn vị cần nâng cao năng suất lao động thông qua đẩy mạnh sử dụng sâu rộng, giải quyết công việc bằng hệ thống công nghệ thông tin, đặc biệt là thành thạo các phần mềm quản lý thuế.

Thuế tỉnh Nghệ An hướng đến việc thay đổi tư duy, đổi mới cách làm, mọi quyết định phải dựa trên phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (IA) trong quy trình quản lý thuế. Đặc biệt là các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, phân tích dữ liệu, để bảo đảm rà soát, kiểm tra đầy đủ dữ liệu người nộp thuế bằng hệ thống công nghệ thông tin nhằm giảm thiểu rủi ro trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là các lĩnh vực hoàn thuế và quản lý hóa đơn.

Từ những mục tiêu đề ra, Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An Nguyễn Bằng Thắng đề nghị các trưởng phòng, trưởng các thuế cơ sở chủ động bố trí, sắp xếp công việc, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, đảm bảo chất lượng đào tạo và đáp ứng các yêu cầu chuyên môn đặt ra./.

Tác giả: Văn Tuấn

Nguồn tin: thoibaotaichinhvietnam.vn