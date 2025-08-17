Chấp nhận bỏ nhà riêng, thuê chung cư nuôi con học trường tư

Không ít phụ huynh sẵn sàng chi mạnh tay cho việc học của con. Ảnh minh họa: Quỳnh Trang.

Đầu tháng 8, vợ chồng anh Nguyễn Hoàng (Hà Nội) đưa ra một quyết định táo bạo. Họ cho thuê căn hộ đang sở hữu ở phường Đại Mỗ, rồi chuyển sang thuê một căn hộ khác tại phường Cầu Giấy để sinh sống.

“Đây không phải lần đầu tiên tôi chuyển nhà. Cách đây 5 năm, tôi cũng rời phường Hoàng Liệt (Hà Nội) để sang Đại Mỗ, tất cả đều vì việc học của con”, anh Hoàng nói với Tri Thức - Znews.

Không ngại chuyển nhà để thuận lợi cho con

Anh Hoàng hiện có ba con 1, 4 và 9 tuổi. Trước đây, gia đình anh sống tại chung cư ở phường Hoàng Liệt. Năm 2020, khi con gái lớn chuẩn bị vào lớp 1, tính toán đến việc học của con, anh quyết định chuyển nhà sang Đại Mỗ, chỉ cách trường dự định theo học 3 km.

Tuy nhiên, ngôi trường này chưa đáp ứng được yêu cầu của người cha, vì vậy, anh quyết định cho con học tại một trường tư ở phường Cầu Giấy, cách nhà 7 km.

Mỗi ngày, con mất khoảng 40 phút đến hơn 1 giờ để di chuyển. Điều này đồng nghĩa với việc con phải dậy sớm hơn để đến trường đúng giờ. Bên cạnh đó, do mất nhiều thời gian trên xe, con ít có cơ hội tham gia các hoạt động của trường, đặc biệt là các hoạt động diễn ra từ 16-17h hoặc buổi tối.

“Việc phải di chuyển một quãng đường dài có thể khiến con mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần học tập”, anh Hoàng nói.

Chính vì những bất tiện này, cách đây hai năm, vợ chồng anh đã bàn tính đến chuyện chuyển nhà. Tuy nhiên, quá trình tìm được nhà rất khó khăn vì những khu gần trường con học thường đông dân cư. Kế hoạch cũng bị gián đoạn vì gia đình có thêm bé thứ ba.

Đến tận mùa hè năm nay, khi các con cứng cáp hơn và tìm được căn ưng ý, vợ chồng anh mới chính thức chuyển nhà.

Ngoài thuận tiện cho việc học của con, với tầm nhìn dài hạn hơn, anh Hoàng nhìn nhận Cầu Giấy là khu vực tập trung nhiều trường học chất lượng từ mầm non đến cấp ba. Điều này giúp đảm bảo sự liên tục và linh hoạt lựa chọn trường học cho các con trong tương lai.

“Ngoài ra, ba con đi học, việc đưa đón sẽ rất vất vả. Vì vậy, nhà ở gần các trường học là hợp lý nhất”, anh Hoàng nói.

Anh cho hay nhà thuê ở Cầu Giấy cũ hơn, diện tích nhỏ hơn so với nhà ở Đại Mỗ. Dù vậy, gia đình anh chấp nhận giảm mức sống vì tin rằng sự đánh đổi này là cần thiết để con có môi trường học tốt, nhất là ở giai đoạn tiểu học.

Đối với vợ chồng anh, giai đoạn này rất quan trọng để xây dựng nền tảng vững chắc cho con. Một số mục tiêu anh đặt ra khi con lên tiểu học gồm:

Rèn luyện tính độc lập, tự tin, có khả năng tự học, tự nghiên cứu.

Con thành thạo tiếng Anh như người bản ngữ để học các môn Toán, khoa học, Ngữ văn Anh....

Vững nền tảng kiến thức về Toán và Tiếng Việt theo chương trình cơ bản.

Được trải nghiệm thực tế để phát triển toàn diện.

Để tìm được ngôi trường đáp ứng với các tiêu chí này, đồng thời phù hợp với tài chính gia đình là không dễ. Vì vậy, khi đã có ngôi trường ưng ý, anh thà chuyển nhà chứ không chuyển trường để con có nơi học tập tốt nhất.

Dù không gian sống mới nhỏ hơn, các con của anh Hoàng vẫn thích nghi dễ dàng, không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật. Hàng ngày, con có thể đi bộ đến trường mà không cần bố mẹ đưa đón hay đi xe tuyến.

“Nhờ ở gần trường, bố mẹ tiết kiệm thời gian đưa đón, còn con có thêm thời gian để ngủ, đồng thời có thể dễ dàng tham gia các hoạt động ngoại khóa sau giờ học”, ông bố ba con chia sẻ.

Anh Hoàng thuê một căn hộ chung cư tại Cầu Giấy, diện tích nhỏ hơn căn hộ đang sở hữu. Ảnh: NVCC.

Không chỉ tiền bạc, bố mẹ phải chi cả thời gian

Dù đầu tư mạnh vào giáo dục, song anh Hoàng cho rằng tài chính chỉ là một phần nhỏ để con phát triển tốt. Theo anh, điều quan trọng nhất vẫn là việc bố mẹ dành thời gian đồng hành, xây dựng nền tảng vững chắc cho con qua từng giai đoạn phát triển.

Với trẻ từ 1-5 tuổi, vợ chồng anh tập trung vào việc tạo ra một môi trường khám phá. Anh cùng con đọc truyện, chơi đùa và đưa con đi nhiều nơi để mở rộng tầm mắt.

Đây cũng là thời điểm bố mẹ và thầy cô cần định hình thái độ, thói quen học tập tốt cho trẻ, đặc biệt là khi con 4-5 tuổi. Bên cạnh đó, bố mẹ phải làm gương cho con, như thói quen đọc sách, khám phá tri thức.

Khi con bước vào tiểu học, bố mẹ cần theo sát yêu cầu của nhà trường và giáo viên, hướng dẫn con hoàn thành bài tập đầy đủ. Nếu có kiến thức, bố mẹ có thể trực tiếp dạy con những phần chưa hiểu.

Một phần quan trọng của việc đồng hành ở giai đoạn này là thúc đẩy và theo sát con để hình thành tính tự lập và khả năng tự giác trong học tập, đồng thời nhận biết những điểm con còn thiếu sót để cải thiện.

“Rèn luyện tính tự lập, kỷ luật và khả năng tự học trong giai đoạn cấp một là nền tảng quan trọng nhất cho việc tự học ở cấp hai và cấp ba”, anh nói.

Bên cạnh đó, bố mẹ cũng nên dành thời gian tìm kiếm các lớp học thêm, lớp kỹ năng hoặc các chuyến trải nghiệm như đi vào rừng, tìm hiểu về thế giới bên ngoài để con mở rộng sự yêu thích ngoài việc học trên trường.

Đến giai đoạn cấp hai, cấp ba, vai trò của bố mẹ thay đổi. Anh Hoàng cho rằng phụ huynh nên dành nhiều thời gian trò chuyện, tìm hiểu sâu hơn về sở thích, điểm mạnh và mong muốn của con đối với các môn học.

Mục đích cuối cùng của việc đồng hành là giúp con học sâu hơn và định hình được ngành nghề tương lai.

Về tài chính, theo anh, những gia đình có điều kiện có thể cho con học trường tư, quốc tế, tham gia các trại hè... Tuy nhiên, ngay cả khi kinh tế không quá dư dả, bố mẹ vẫn có thể dành thời gian cho con đến những buổi trải nghiệm miễn phí hoặc giá rẻ, tự mua sách vở, trò chơi để cùng con đọc, tìm hiểu và thảo luận.

“Dù có điều kiện tài chính hay không, việc bố mẹ dành nhiều thời gian để đồng hành cùng con cái là điều phải làm”, anh chia sẻ.

