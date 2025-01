Xe buýt bất ngờ lao xuống vực sâu khiến 22 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

Năm người thiệt mạng và khoảng 17 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt bị lật và lao xuống vực sâu 100 mét ở quận Pauri Garhwal, bang Uttarakhand, Ấn Độ, vào ngày 12/1.

Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, các quan chức quận Pauri Garwhal, Lực lượng ứng phó thảm họa nhà nước (SDRF) và các đội cảnh sát đã đến hiện trường.

Trong khi đó, người dân địa phương cũng đã đến hiện trường để giúp đỡ những người bị thương.

Các quan chức cho biết chiếc xe buýt chở tổng cộng 22 người đã gặp tai nạn khi đang trên đường từ Pauri đến Dahalchori.

Cảnh sát Pauri và người dân địa phương đã tiến hành hoạt động cứu hộ tại chỗ và tổng cộng 18 người bị thương đã được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện, trong khi 4 người đã tử vong tại chỗ. Một trong những người bị thương đã tử vong tại bệnh viện trong quá trình điều trị.

Các thi thể cũng được đưa đến bệnh viện để xử lý theo quy định.

