Cha mẹ toàn quyền chặn tài khoản lạ, xem con đăng gì trên TikTok

TikTok vừa công bố một loạt cập nhật mới cho bộ công cụ "Gia đình Thông minh" (Family Pairing), cung cấp cho các bậc phụ huynh thêm quyền giám sát và kiểm soát trực tiếp đối với tài khoản của con em mình.

Các tính năng mới mở rộng hơn khả năng của cha mẹ trong việc theo dõi và can thiệp vào trải nghiệm của thanh thiếu niên trên nền tảng, một động thái được cho là nhằm giải quyết các lo ngại về an toàn kỹ thuật số cho người dùng trẻ tuổi.

Các tính năng mới trao quyền kiểm soát con cái toàn diện hơn trên TikTok.

Theo đó, phụ huynh giờ đây sẽ có thêm nhiều công cụ để hiểu rõ hơn về hoạt động của con cái. Cụ thể, các tính năng mới bao gồm:

- Thông báo khi đăng bài công khai, TikTok sẽ tự động gửi thông báo cho phụ huynh khi con của họ đăng tải video, ảnh hoặc story ở chế độ công khai.

- Cha mẹ có thể xem các thiết lập riêng tư mà con từ 16-17 tuổi đang sử dụng, chẳng hạn như ai được phép tải xuống video hoặc sử dụng các tính năng tương tác như Duet và Stitch. Với người dùng 13-15 tuổi, các tùy chọn này mặc định bị tắt.

- Phụ huynh có thể thấy danh sách các chủ đề (ví dụ: Thể thao, Du lịch) mà con mình đã chọn lọc để điều chỉnh nội dung trên trang "Dành cho bạn".

- Phụ huynh hiện có thể trực tiếp chặn bất kỳ tài khoản nào mà họ cho là không phù-hợp với con mình. Khi một tài khoản bị chặn, người đó sẽ không thể tương tác hay xem nội dung của thanh thiếu niên. Quyết định gỡ chặn cuối cùng cũng sẽ thuộc về phụ huynh.

Bên cạnh các công cụ kiểm soát, TikTok cũng triển khai rộng rãi một tính năng được thiết kế để khuyến khích giao tiếp. Khi một thanh thiếu niên báo cáo (report) một nội dung không phù hợp, các em có thể lựa chọn gửi thông báo cho cha mẹ về hành động này. Phụ huynh sẽ không thấy nội dung cụ thể đã bị báo cáo, nhưng sẽ biết con mình đã thực hiện một hành động tự bảo vệ trên không gian mạng.

Tác giả: An An

Nguồn tin: nguoiduatin.vn