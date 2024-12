Xe buýt lao xuống vực sâu hơn 100 mét, 25 người thương vong

Your browser does not support the video tag.

4 người đã thiệt mạng và hơn 24 người bị thương sau khi một chiếc xe buýt lao xuống vực gần thị trấn Bhimtal của bang Uttarakhand, Ấn Độ vào ngày 25/12. Trong số những người thiệt mạng có hai phụ nữ, một người đàn ông và một trẻ em.

Cho đến nay, 21 người đã được giải cứu và những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện ở Bhimtal.

Vụ tai nạn khiến 4 người thiêt mạng, 21 người bị thương.

Chiếc xe buýt đi từ Almora đến Haldwani đã mất lái và rơi xuống vực núi sâu hơn 100 mét gần Bhimtal. Hậu quả là nhiều hành khách bị văng ra khỏi xe buýt.

Cảnh sát, đội SDRF, nhân viên cứu hỏa và người dân địa phương đang tham gia vào các hoạt động cứu hộ. Người dân đã được kéo lên khỏi vực sâu bằng dây thừng.

15 xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường vụ tai nạn từ Haldwani.

Chính quyền Uttarakhand đã tuyên bố bồi thường 10 lakh Rupee cho gia đình những người thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Bên cạnh đó, khoản bồi thường 300.000 Rupee đã được công bố cho gia đình những người bị thương nặng và 15.000 - 25.000 Rupee cho gia đình những người bị thương khác.

Tác giả: Hải Vân (T/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn