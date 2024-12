Ô tô đầu kéo lao xuống vực đèo Mỏ Quạ, tài xế thoát chết trong gang tấc

Sáng 5/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang phối hợp với Công an huyện A Lưới và các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ TNGT liên quan đến xe ô tô đầu kéo xảy ra tại khu vực đèo Mỏ Quạ thuộc địa bàn huyện A Lưới.

Công an huyện A Lưới và các đơn vị đến hiện trường vụ tai nạn xe đầu kéo BKS 15C-131.119 để CNCH.

Theo đó, vào khoảng 21h30 tối qua 4/12, tại Km 72+200 QL49A đoạn qua đèo Mỏ Quạ thuộc địa phận xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, xe ô tô đầu kéo BKS 15C-131.119 do tài xế Phạm Công Năm (SN 1975, trú tại xã Cam An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) điều khiển lưu thông theo hướng A Lưới - TP Huế.

Khi đến địa điểm trên, ô tô đầu kéo bất ngờ bị mất lái lao xuống vực theo hướng ta luy âm bên trái đường.

Địa điểm ô tô đầu kéo BKS 15C-131.119 lao xuống vực sâu ở đèo Mỏ Quạ.

Nhận tin báo, Công an huyện A Lưới; Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cắt cử cán bộ đến hiện trường để triển khai công tác CNCH đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường. Do khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường đèo dốc quanh co, bên dưới vực sâu nguy hiểm nên công tác CNCH gặp nhiều khó khăn.

Vụ tai nạn khiến tài xế Năm bị thương, sau đó được lực lượng chức năng chuyển đến Bệnh viện cấp cứu. Xe ô tô đầu kéo biến dạng hoàn toàn sau khi lao xuống vực.

Trước đó, vào tối 10/8/2022, tại Km 72+800 QL49A qua xã Sơn Thủy, huyện A Lưới, đoạn gần vị trí tai nạn xe đầu kéo nói trên cũng đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe tải BKS 75C-032.32 chở gỗ keo tràm và 2 xe mô tô. Vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 3 người bị thương, các phương tiện hư hỏng nặng.

