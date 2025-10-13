Thái Lan lên tiếng vụ bị tố đe dọa tâm lý người dân Campuchia bằng âm thanh ma quái

Campuchia tố Thái Lan phát âm thanh đáng sợ "đe dọa tâm lý" người dân ở biên giới - Ảnh: KHMER TIMES

Campuchia tố Thái Lan quấy nhiễu tâm lý

Ngày 12-10, tờ Khmer Times của Campuchia đưa tin người dân ở làng Chouk Chey (xã Ou Bei Chanh, huyện Ou Chrov, tỉnh Banteay Meanchey) đã trải qua hai đêm phải nghe "những âm thanh đáng sợ" phát ra từ phía Thái Lan.

Theo phóng viên của tờ báo này, vào khoảng 21h ngày 11-10, binh sĩ Thái Lan đã dùng loa công suất lớn hướng về nhà của người Campuchia, phát ra những âm thanh ma quái, tiếng tru, tiếng chó sủa và tiếng động cơ máy bay.

Những âm thanh này khiến dân làng Chouk Chey hoang mang và lo lắng, nhiều người đã bịt tai để tránh tiếng ồn. Trong khi người dân làng Prey Chan gần đó lại lo lắng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo.

Trước tình hình này, chính quyền Campuchia đã gửi kiến nghị khẩn cấp lên Cao ủy nhân quyền Liên hợp quốc, lên án hành động mà họ mô tả là sử dụng "âm thanh gây khó chịu" của Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Thái Lan như một hình thức đe dọa và quấy nhiễu tâm lý đối với dân thường sống dọc biên giới.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia, trung tướng Maly Socheata, cho biết nước này đã dẫn đoàn quan sát viên tạm thời của ASEAN đến thị sát các làng Suk và Prey Chan thuộc xã Ou Bei Chanh, sau khi có báo cáo về việc phát loa từ phía Thái gây hoang mang cho người dân Campuchia, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương.

Tờ Nation Thailand của Thái Lan cho biết đây là khu vực đối diện làng Ban Nong Ya Kaeo ở huyện Khok Sung, tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan.

Thái Lan: hình thức phản đối phi bạo lực của người dân

Đoàn quan sát viên tạm thời của ASEAN, do Malaysia dẫn đầu, đến thăm làng Prey Chan của Campuchia vào tối 11-10, sau khi người dân phản ánh về việc loa phóng thanh của Thái Lan phát ra âm thanh gây khó chịu - Ảnh: KHMER TIMES

Theo tờ Nation Thailand, Quân đội Hoàng gia Thái Lan đã lên tiếng trước những cáo buộc từ phía Campuchia, cho biết việc phát loa phóng thanh tại biên giới phản ánh sự bất bình của người dân nước này trước "những cuộc xâm nhập vào lãnh thổ của họ", và đây là hình thức phản kháng phi bạo lực.

Thiếu tướng Winthai Suwaree, phát ngôn viên Quân đội Hoàng gia Thái Lan, nói rằng cần đặt sự việc trong bối cảnh khu vực này liên tục bị lực lượng Campuchia xâm phạm, là điểm nóng tranh chấp và vẫn trong tình trạng bất ổn.

Ông cáo buộc chính quyền Campuchia huy động dân thường cùng quan chức cản trở và khiêu khích lực lượng Thái Lan, gây ra sự phẫn nộ từ nước này và dẫn đến các hình thức phản đối phi bạo lực, bao gồm cả việc người dân địa phương sử dụng loa phóng thanh.

Ông cũng tố một số nhóm người của đất nước láng giềng có hành vi hung hăng hơn, thậm chí sử dụng vũ khí tự chế gây thương tích cho binh sĩ Thái.

Ông khẳng định mọi hành động của lực lượng Thái ở Sa Kaeo đều được thực hiện có tính đến yếu tố nhân quyền, nhằm bảo đảm luật pháp đồng thời hạn chế tối đa rủi ro cho dân thường.

Tác giả: Thanh Hiền

Nguồn tin: tuoitre.vn