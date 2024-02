Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh

Kế hoạch được ban hành nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và Nhân dân, nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, cán bộ đảng viên nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, tổ chức chính trị xã hội và toàn dân tham gia vào công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT).

Cùng với đó, chủ động, sáng tạo, nâng cao sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục củng cố, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào thi đua khác do Đảng, Nhà nước, Uỷ ban MTTQ và các tổ chức thành viên phát động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

Tập trung chỉ đạo quyết liệt việc “giữ sạch ma túy” tại các địa bàn đã được công nhận và “làm sạch ma túy” tại các địa bàn còn lại; xây dựng các “Huyện, thành phố, thị xã sạch ma túy”; hướng tới xây dựng tỉnh Nghệ An sạch ma túy. Trong đó, tập trung duy trì, giữ vững các tiêu chí sạch về ma túy đối với các đơn vị cấp xã, cấp huyện đã được làm sạch. Đối với các địa bàn còn lại, phấn đấu trong năm 2024 có 105 đơn vị cấp xã và 06 đơn vị cấp huyện, gồm: Thị xã Thái Hòa, Thanh Chương, Con Cuông, Tương Dương, Quế Phong, Nghi Lộc sạch về ma túy.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành với MTTQ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tổ chức thực hiện có hiệu quả Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, kết hợp phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phong trào “Thi đua yêu nước”.

Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, tuyến biển, vùng tôn giáo, dân tộc, các khu kinh tế, khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tập trung tham mưu quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”; xây dựng “Xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”, hướng tới xây dựng tỉnh Nghệ An điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT gắn với xây dựng cơ sở đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và thực hiện tiêu chí bảo đảm ANTT trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt tham gia bảo đảm ANTT tại cơ sở; tham mưu huy động, sử dụng kinh phí đảm bảo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…

Tác giả: PT (Tổng hơp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn