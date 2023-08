Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Kim Liên, Nam Đàn

Đại biểu tham dự Ngày hội

Đồng chí Nguyễn Quang Lộc – Chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn trình bày diễn văn Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và báo cáo về công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)” trên địa bàn xã Kim Liên không ngừng phát triển, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật được đẩy mạnh. Từ đó, đã tác động tích cực đến ý thức người dân trong tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, mạnh dạn đấu tranh, tố giác tội phạm.

Quang cảnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được lồng ghép, gắn kết với nhiều phong trào khác như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Xoá đói giảm nghèo”, “Xây dựng nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu”… thực sự đã tạo được sự lan toả mạnh mẽ và đem lại hiệu quả to lớn. Đến nay, trên địa bàn xã đã có 01 Ban Chỉ đạo, 12 Ban Tự quản và 194 Tổ tự quản với 560 thành viên thực sự là nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn. Các mô hình xây dựng trên tinh thần tự nguyện, tự quản được hình thành theo cơ chế: “Dân tổ chức, dân tự quản lý, dân thực hiện, dân nuôi” đặt dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của chính quyền và tham mưu, hướng dẫn của Công an xã. Điển hình là các mô hình “Xã sạch về ma túy”; “Dân vận khéo”, “Cựu chiến binh với công tác đảm bảo ANTT”, “Xã an toàn về an ninh, trật tự”; “Gia đình, khu dân cư, cơ quan, trường học an toàn về an ninh, trật tự”, “Điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”…

Lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học ngày càng được củng cố về số lượng và chất lượng, đã tích cực phối hợp với lực lượng Công an xã trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, cung cấp cho cơ quan chức năng nhiều tin liên quan đến an ninh trật tự có giá trị, giúp lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn những đóng góp của cán bộ và nhân dân xã Kim Liên trong thời gian qua

Nói chuyện với cán bộ và bà con nhân dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, là địa phương có diện tích lớn, dân số đông, với đường biên giới dài, Nghệ An được xác định là địa bàn trọng điểm về an ninh. Công tác đảm bảo an ninh trật tự luôn được lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng công an và nhân dân chú trọng, qua đó đã thu hút đông đảo lực lượng tham gia và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tới mọi tầng lớp.

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”; Xây dựng xã, phường, thị trấn cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; Hướng đến xây dựng đơn vị Công an cấp huyện điển hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ, văn minh đô thị”; Xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình “xã, phường, thị trấn sạch về ma túy”,…

Từ thực tiễn phong phú, sinh động của phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình xây dựng thế trận an ninh nhân dân rất tốt. Nghệ An hiện nay đang là tỉnh dẫn đầu cả nước về mô hình, điển hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với 119 mô hình, trong đó có 13 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc. Nổi bật là mô hình “Xã sạch về ma túy” được nhân rộng tại 158 xã, phường, thị trấn; 98 điểm mô hình “Khối, xóm, thôn, bản sạch về ma túy”; 06 điểm mô hình “Chung tay giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng”… Thành công từ các mô hình đã giúp tỉnh nhà giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bình yên, ổn định tạo điều kiện cho tỉnh thực hiện các nhiệm vụ khác. Để có kết quả đó có sự đóng góp của nhân dân và cán bộ cấp cơ sở từ thôn, bản, xóm trong đó có xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Qua nghe báo cáo, lời kêu gọi và hưởng ứng của cán bộ và bà con nhân dân xã nhà, Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ vui mừng trước tinh thần, trách nhiệm và cách làm của cán bộ và nhân dân trong thực hiện các phong trào nói chung, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng.

Riêng trên địa bàn huyện Nam Đàn có 19 loại mô hình đã được nhân rộng ra 45 điểm mô hình trên địa bàn toàn huyện; trong đó, có 01 mô hình được Bộ Công an biểu dương, nhân rộng toàn quốc là mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, tự tố giác tội phạm về an ninh trật tự tại Khu Di tích Kim Liên”; 02 mô hình được Công an tỉnh biểu dương, nhân rộng toàn tỉnh là mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại Trung tâm Y tế huyện Nam Đàn” và mô hình “Câu Lạc bộ Phụ nữ xóm Đa Cát, xã Nam Cát tham gia phòng chống và bài trừ tệ nạn xã hội”...

Với Kim Liên - xã đạt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, một trong những xã đầu tiên của tỉnh đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu; được các du khách khắp mọi miền đất nước, quốc tế đến thăm và tạo ấn tượng tốt đẹp về một vùng quê yên bình, sáng, xanh, sạch đẹp. Xã đã xây dựng và duy trì 07 mô hình xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; nhân rộng 03 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và mô hình điểm chữa cháy công cộng; hoàn thành 6/6 tiêu chí mô hình “Xã sạch về ma tuý”… Với những kết quả đạt được, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả trong triển khai thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ mà xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đã đạt được trong thời gian qua.

Chia sẻ thông tin về tình hình và một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đặc biệt vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 về xây dựng, phát triển Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Vì vậy Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh cần tiếp tục giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để đảm bảo điều kiện thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Nghệ An trở thành tỉnh phát triển.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cấp ủy, chính quyền, bà con nhân dân tiếp tục phát huy những kết quả đạt được vừa qua; tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa của phòng trào cũng như Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, đặc biệt là nhân dân phải làm chủ thể và lực lượng công an là nòng cốt, điểm tựa của phong trào. Cán bộ, đảng viên phải thật gần dân và nêu gương để cùng thực hiện tốt các mô hình hiệu quả.

Bên cạnh đó, cẩn đổi mới nội dung, hình thức, cách làm trong công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; phải quyết tâm xây dựng huyện Nam Đàn trở thành điển hình về phong trào này. Coi trọng tính nêu gương của cán bộ, đảng viên; chú trọng xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào để nhân rộng trong toàn xã và toàn huyện. Cấp ủy chính quyền cần phải nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, mong muốn chính đáng của nhân dân để người dân cùng với cấp ủy chính quyền xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bên cạnh vai trò chủ thể của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý cần phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an. Lực lượng công an phải gắn bó mật thiết với nhân dân, gần dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Cùng với đó, lực lượng dân phòng cần phát huy vai trò, tích cực tham gia cùng với các lực lượng khác để bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn xã. Các cấp chính quyền cũng cần phải quan tâm đến chế độ chính sách cho lực lượng dân phòng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Nam Đàn, đặc biệt là nhân dân thời gian qua đã luôn đồng hành với tỉnh để thực hiện tốt các phong trào, trong đó có phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.





Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho cán bộ và Nhân dân xã Kim Liên

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Liên

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Kim Liên

Về dự và chung vui với cán bộ, nhân dân xã Kim Liên trong Ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đã tặng quà khích lệ và động viên cán bộ, nhân dân trong xã ngày càng thực hiện tốt hơn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cũng như các phong trào thi đua khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tặng Bằng khen cho cán bộ và Nhân dân xã Kim Liên

Đại tá Trần Ngọc Tuấn – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng cho các tập thể và cá nhân

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho cán bộ và nhân dân xã Kim Liên; Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Nam Đàn đã tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ ANTQ " thời gian qua.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn