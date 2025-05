Xây dựng lực lượng Cảnh sát hình sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Ngày 28/5/2025, Đảng bộ Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Đảng bộ Phòng CSHS đã quán triệt và tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội. Xứng đáng là đơn vị dẫn đầu, xung kích, mũi nhọn “Qủa đấm thép” của Công an Nghệ An.

Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng cao so với nhiệm kỳ trước. Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng CSHS đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các giải pháp về phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, qua đó góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; điều tra, xử lý tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã…được thực hiện hiệu quả, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Do đó trên địa bàn không xảy ra hoạt động của tội phạm có tổ chức theo kiểu "xã hội đen”, không để tồn tại các điểm tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội phức tạp, kéo dài gây dư luận xấu trong Nhân dân.

Đã xác lập án đấu tranh bắt giữ nhiều chuyên án lớn để lại tiếng vang được Nhân dân, cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao, được Lãnh đạo Bộ Công an, ủy ban nhân dân tỉnh, Lãnh đạo Công an tỉnh gửi thư khen, biểu dương.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Phòng CSHS đã có hàng trăm lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt năm 2024, Phòng CSHS vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Nhất; 01 cá nhân được tặng Huân chương chiến công hạng 3; nhiều năm liền Phòng CSHS là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh tổ quốc”.

Thượng tá Trần Đức Thân, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSHS phát biểu khai mạc Đại hội

Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó Trưởng phòng CSHS trình bày báo cáo kết quả phiên trù bị

Thượng tá Nguyễn Thành Nhân, Phó Trưởng phòng CSHS trình bày báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội

Với chủ đề: “Xây dựng lực lượng CSHS trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng công tác của Đảng bộ trong thời gian tới. Đồng thời, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội VIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đoàn chủ tịch làm việc tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả, thành tích mà Đảng bộ Phòng CSHS đạt được trong nhiệm kỳ 2020–2025, đồng thời yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, toàn Đảng bộ đơn vị tiếp tục đoàn kết, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí cũng yêu cầu, trước mắt, toàn Đảng bộ Phòng CSHS xây dựng và triển khai nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình; khẩn trương điều tra, khám phá nhanh các vụ án; đấu tranh mạnh với các loại tội phạm lừa đảo, cờ bạc, tín dụng đen, gây rối trật tự công cộng, tội phạm công nghệ cao…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ cũng cần đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung đột phá vào khâu yếu, việc khó, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên vừa có phẩm chất đạo đức tốt, vừa có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành khóa mới

Thượng tá Trần Đức Thân, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng CSHS tặng hoa các đồng chí cấp ủy khóa cũ không tiếp tục tham gia cấp ủy khóa mới

Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng CSHS khóa VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 08 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Thượng tá Trần Đức Thân được bầu làm Bí thư Đảng ủy Phòng CSHS lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tác giả: Cao Loan - Văn Hậu

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn