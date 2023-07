Xây dựng cơ quan "An toàn về an ninh trật tự"

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Thông tư số 124/2021 của Bộ Công an, Quyết định số 2885/2022 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự", ngày 13/7/2023, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp Khu Quản lý đường bộ II, Cục Đường bộ Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai mô hình "Tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhằm ổn định an ninh trật tự trên các tuyến quốc lộ, thuộc địa bàn Khu Quản lý đường bộ II quản lý". Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an Nghệ An gồm: Phòng An ninh kinh tế, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Khu Quản lý đường bộ II là tổ chức trực thuộc Cục Đường bộ Việt Nam, có chức năng trực tiếp quản lý, bảo trì, khai thác, sử dụng kết cấu hạ tầng giao thông các tuyến quốc lộ và đường khác được giao trong khu vực quản lý, gồm các tỉnh: từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Cán bộ, công chứ, viên chức, người lao động Cục Quản lý đường bộ II ký cam kết thực hiện mô hình

Tại Hội nghị, ban tổ chức đã thông qua các nghị quyết, kế hoạch, quyết định nhằm chỉ đạo, triển khai xây dựng mô hình "Tăng cường các giải pháp để đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, nhằm ổn định an ninh trật tự trên các tuyến quốc lộ, thuộc địa bàn Khu Quản lý đường bộ II quản lý". Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và hành động của đảng viên, công chức, viên chức trong việc đảm bảo chất lượng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; phát hiện, xử lý sớm các hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông, không để cầu và các công trình đang khai thác, sử dụng xảy ra sự cố làm mất trật tự an toàn xã hội.

