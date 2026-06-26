Xác định danh tính bộ xương khô trong bãi cỏ rậm

Ngày 26/6, Công an TP Hồ Chí Minh lấy mẫu giám định ADN bộ xương được phát hiện tại bãi cỏ thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh) để xác định rõ danh tính cũng như điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Từ bộ xương và các vật dụng xung quanh, bước đầu xác định được danh tính nạn nhân.



Theo những dấu vết thu thập tại hiện trường cộng với sự nhận diện đồ vật như xe máy BKS 67K1-622.., áo khoác, mũ bảo hiểm, dép… nằm gần nơi phát hiện bthi thể, người nhà xác định nạn nhân chính là N.D.K. (SN 1992, quê Đồng Tháp), người đã mất liên lạc với gia đình gần 20 ngày qua.

Hình ảnh anh K. rời khỏi phòng trọ và mất tích gần 20 ngày.



Người nhà cho hay, anh K. làm nghề MC dẫn chương trình, sống trọ tại dãy nhà trọ thuộc KP Bình Thung 1, phường Đông Hòa. Kiểm tra camera khu vực này, Công an xác định, anh K. dẫn xe máy trùng biển số với chiếc xe được tìm thấy rời khỏi phòng trọ vào chiều 6/6.

Vào chiều 25/6, người dân phát hiện chiếc xe máy tại bãi cỏ trên nên tìm kiếm thì phát hiện ra thi thể.

Tác giả: Anh Thư

Nguồn tin: cand.vn