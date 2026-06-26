Phát hiện bộ xương người cạnh chai thuốc diệt côn trùng và chiếc xe máy ở Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM

Tối 25/6, Công an TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một người tử vong trong bụi rậm.

Trước đó, chiều cùng ngày, người dân phát hiện xe máy màu đen, mang biển số 67K1-622… trong khu vực cỏ rậm rạp ven đường Thomas Edison, thuộc Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM (phường Đông Hòa) nghi vấn nên đi tìm kiếm. Qua đó, người dân phát hiện thêm bộ xương người ở gần đó nên báo cơ quan chức năng.

Nhận tin, Công an có mặt phong toả hiện trường lấy lời khai nhân chứng, điều tra vụ việc. Trên xe máy có treo nón bảo hiểm, áo mưa và chiếc áo khoác. Bên cạnh bộ xương có đôi dép cùng chai thuốc diệt côn trùng.

Tác giả: Minh Tuệ

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn