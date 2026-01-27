Hai bộ xương cá ông lớn nhất Việt Nam xuống cấp nhanh, rơi rụng như răng ông lão

Bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam được phục dựng, trưng bày ở Lăng Tân, đảo Lý Sơn - Ảnh: TRẦN MAI

Hai bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam tại Lăng Tân (đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi) sau vài năm đưa vào khai thác du lịch đã bị xuống cấp. Nhiều mảng xương phục dựng bong tróc, mục nát, rơi vãi xuống nền, làm ảnh hưởng đến mỹ quan và không gian trưng bày.

Hai bộ xương cá voi hư hỏng sau 4 năm phục dựng

Từng được xem là một trong những điểm nhấn văn hóa độc đáo của đảo tiền tiêu, nơi lưu giữ dấu ấn tín ngưỡng biển đảo gắn bó mật thiết với đời sống ngư dân, nhưng nay hình ảnh nhà trưng bày bộ xương cá voi khiến không ít du khách ghé thăm cảm thấy xót xa.

Theo ghi nhận, phần xương phục dựng của hai bộ xương cá voi tại đây đang xuống cấp khá nghiêm trọng.

Nhiều đoạn xương sụn phục dựng bị mốc, bong lớp bề mặt, để lộ khung sườn inox bên trong. Không gian trưng bày vốn trang nghiêm, giàu ý nghĩa tâm linh vì thế trở nên nhếch nhác, làm giảm đáng kể trải nghiệm tham quan của du khách.

Dự án phục dựng hai bộ xương cá voi được triển khai từ năm 2021 với tổng kinh phí hơn 14 tỉ đồng, bao gồm cả nhà trưng bày. Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Lăng Tân nhanh chóng trở thành điểm đến ấn tượng trên đảo Lý Sơn, thu hút du khách bởi quy mô đồ sộ của hai bộ xương.

Hai bộ xương có chiều dài lần lượt 18m và 22m, được người dân phong tước hiệu Đồng Đình Đại Vương và Đức Ngư nhị vị tôn thần.

Đây không chỉ là hiện vật trưng bày mà còn là biểu tượng của tín ngưỡng thờ Cá Ông - "vị thần hộ mệnh" của ngư dân miền biển, được cộng đồng cư dân Lý Sơn gìn giữ qua hàng trăm năm.

Do được chôn cất trong lòng đất thời gian dài, nhiều phần xương thật không còn nguyên vẹn, buộc phải phục dựng khoảng 40%.

Tuy nhiên việc lựa chọn vật liệu và giải pháp kỹ thuật chưa thực sự phù hợp với điều kiện môi trường biển đảo - nơi có độ ẩm cao, gió mặn và hơi muối, khiến phần xương phục dựng nhanh chóng xuống cấp.

Một nối xương phục dựng bị mốc - Ảnh: TRẦN MAI

Nhiều điểm được phục dựng giờ trơ thanh inox - Ảnh: TRẦN MAI

Điểm đến quan trọng của du lịch Lý Sơn

Đáng nói, nhà trưng bày bộ xương cá voi Lăng Tân nằm trong tuyến tham quan quen thuộc của du khách khi đến Lý Sơn, cùng với các điểm đến như chùa Hang, chùa Đục, Cổng Tò Vò, đỉnh Thới Lới hay nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải.

Việc một điểm đến văn hóa quan trọng bị xuống cấp không chỉ làm giảm sức hút chung của du lịch địa phương, mà còn vô tình biến một "tài sản văn hóa" thành điểm trừ trong mắt du khách.

Trước thực trạng này, chính quyền đặc khu Lý Sơn đã tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và kiến nghị bố trí kinh phí để sửa chữa, duy tu.

Vật liệu phục dựng sau 4 năm đã xuống cấp, rơi rụng - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, cho biết địa phương đã kiểm tra, đánh giá hiện trạng hư hỏng của hai bộ xương cá voi và sẽ có báo cáo gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đề nghị bố trí kinh phí sửa chữa, bởi đây là điểm đến du lịch quan trọng của đảo.

Du lịch Lý Sơn đang được định hướng phát triển theo chiều sâu, gắn cảnh quan với văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng. Muốn vậy, những không gian như nhà trưng bày bộ xương Cá Ông không thể chỉ dừng lại ở việc "có cho đủ", mà cần được đầu tư, bảo tồn đúng mức.

Việc phục hồi bộ xương cá voi ở Lăng Tân không chỉ nhằm khắc phục một công trình xuống cấp, mà còn để gìn giữ "linh hồn" văn hóa biển đảo - nền tảng quan trọng cho sự phát triển du lịch bền vững của Lý Sơn.

