Xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An: Đường vừa được bàn giao đã bị xe tải cày nát

Thời gian gần đây, Báo Pháp luật Việt Nam nhận được phản ánh về thực trạng hàng loạt xe tải chở cát liên tiếp chạy vào tuyến đường liên xã (từ xã Trung Sơn đến xã Xuân Sơn, Lạc Sơn, Đà Sơn, huyện Đô Lương cũ) gây hư hỏng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo đó, tuyến đường nhựa liên xã tại xã Thuần Trung (tỉnh Nghệ An) được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 6/2025.

Dù mới được đưa vào sử dụng một thời gian ngắn song đường đã xuất hiện các vết nứt nẻ, bong tróc, ổ gà...

Tuyến đường liên xã mới được đưa vào sử dụng đã bị cày xéo, hư hỏng.

Người dân địa phương cho rằng, nguyên nhân tuyến đường xuống cấp, hư hỏng phần lớn liên quan đến việc xe tải chở cát trọng tải cỡ lớn thường xuyên lưu thông.

Đường thiết kế có tải trọng 12 tấn.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều đoạn trên tuyến đường liên xã đã xuất hiện các vết nứt, lún, bong tróc lớp nhựa, tạo thành "ổ gà" lớn dẫn đến các phương tiện đi lại gặp khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa.

Ông Nguyễn Văn H. người dân xã Trung Sơn (cũ), bức xúc: "Xe tải chở cát chạy suốt ngày đêm, kèm nước bẩn, tiếng ồn... đường chỉ có hỏng mà thôi".

Nhưng có hàng trăm lượt xe tải trọng khoảng 50 tấn lưu thông.

Mỗi ngày, có cả trăm lượt xe tải chở cát "đua nhau" chạy vào tuyến đường này để vận chuyển ra các xã, các tỉnh phía Bắc.

Xe thì chở nặng, kèm nước chảy lênh láng khiến đường bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hàng ngày, các xe tải bắt đầu xuất hiện từ chiều tối, đặc biệt tấp nập sau 22h dẫn đến việc lưu thông của người dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Theo tìm hiểu của Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, đầu năm 2025 một số dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông từ các xã Trung Sơn, Xuân Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn... được UBND huyện Đô Lương (cũ) đầu tư xây dựng mới với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Hiện nay, các dự án này đã được bàn giao, đưa vào sử dụng.

Các xe tải chở cát sử dụng tuyến đường liên xã để vận chuyển cát hướng ra các xã, tỉnh phía Bắc.

Liên quan đến thực trạng hư hỏng của tuyến đường liên xã, đại diện đơn vị thi công cho biết: Tuyến đường này được thiết kế có lớp thảm nhựa dày 7cm, trọng tải đường chỉ là 12 tấn.

Tuy nhiên, các xe tải chở cát có trọng tải lên tới 50-60 tấn chạy vào thì việc hư hỏng là không tránh khỏi.

Chúng tôi đề nghị chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng sớm vào cuộc chấn chỉnh, xử lý thực trạng.

Việc lưu thông trên tuyến đường liên xã gặp nhiều khó khăn.

Thông tin thêm từ chính quyền xã Thuần Trung, cho biết: "Tuyến đường đó trước đây do UBND huyện làm Chủ đầu tư, huyện cũng từng muốn bàn giao nhưng xã chưa dám nhận vì đường đang bị hư hỏng.

Qua tiếp xúc cử tri, người dân có phản ánh về thực trạng đường xuống cấp do xe quá khổ, quá tải chạy vào nhiều.

Xã mong muốn bên đơn vị thi công sớm khắc phục, hoàn trả hiện trạng để xã có thể tiếp nhận, sử dụng phục vụ hoạt động của địa phương" - đại diện chính quyền xã Thuần Trung chia sẻ.

Nghị định 168/2024/NĐ‑CP (có hiệu lực từ 1/1/2025) liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ - bao gồm cả các hành vi như “chở quá tải”, “khổ giới hạn”, “quá số người”, “xe chở hàng vượt tải trọng”. Theo Điều 3. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính, biện pháp khắc phục hậu quả.

Khoản 1: Cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức: cảnh cáo; phạt tiền; tịch thu phương tiện. Khoản 3: Biện pháp khắc phục hậu quả có thể là “buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm”. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Tác giả: Nguyễn Nam

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn