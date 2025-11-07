4 món ăn khiến du khách 'toát mồ hôi' khi du lịch Thái Lan

Ẩm thực Thái Lan từ lâu đã nổi tiếng với những món ăn cay nồng, đậm đà hương vị, chinh phục hàng triệu du khách quốc tế. Nhưng bên cạnh Pad Thái, Tom Yum hay cà ri đỏ, vẫn có một “góc tối” trong văn hóa ẩm thực Thái – nơi chỉ những người thật sự dũng cảm mới dám nếm thử. Dưới đây là bốn món đặc sản “rợn người” được xem là thử thách thần kinh thép cho bất kỳ ai muốn trải nghiệm ẩm thực Thái Lan một cách trọn vẹn. Ảnh Vietnambooking
Nếu du khách nghĩ bò tái là giới hạn cuối cùng của ẩm thực sống, thì Larb Leuat Neua (ลาบเลือดเนื้อ) sẽ khiến du khách phải suy nghĩ lại. Món ăn này gồm thịt bò sống thái lát mỏng, chan lên lớp tiết tươi đỏ au, trộn cùng rau thơm, hành lá, ớt và các loại gia vị cay nồng. Ảnh Eating Thai Food
Vị tanh của tiết hòa quyện với độ béo của thịt sống tạo nên cảm giác... vừa ghê rợn vừa lạ lẫm. Người Thái xem đây là món nhậu hấp dẫn, nhưng với nhiều du khách, chỉ cần nhìn thôi đã đủ khiến “lạnh gáy”. Không ít người thừa nhận họ “xin thua” ngay từ lần đầu chứng kiến. Ảnh Getty
Nếu nộm hoa chuối hay gỏi đu đủ là món khai vị quen thuộc, thì người Thái lại có một phiên bản độc đáo hơn nhiều: nộm trứng kiến lửa (Larb Mote Daeng). Trứng kiến có vị béo, bùi, hơi chua và được xem là nguyên liệu quý hiếm, chỉ có theo mùa. Ảnh Internet
Người Thái trộn chúng cùng rau thơm, ớt, nước cốt chanh và thính gạo để tạo nên hương vị vừa cay, vừa giòn, vừa… rợn người. Một số du khách mô tả rằng cảm giác “trứng vỡ trong miệng” khiến họ phải nhắm mắt để nuốt, trong khi những người can đảm lại xem đây là “món ngon đáng giá nhất vùng Đông Bắc Thái”. Ảnh Internet
Mok Huak là món ăn có phần “kinh dị” nhất trong danh sách này. Thành phần chính là nòng nọc – nguyên liệu chỉ có vào mùa mưa. Người Thái đem nòng nọc hấp hoặc nướng cùng sả, ớt, rau thơm, rồi gói trong lá chuối. Ảnh centarahotelsresorts
Khi mở gói, mùi thơm bốc lên quyến rũ, nhưng cảnh tượng những chú nòng nọc vẫn còn nguyên hình dáng, nằm chồng lên nhau trong lớp gia vị nóng hổi, khiến nhiều thực khách “nuốt nước bọt ngược”. Tuy vậy, ai đủ dũng cảm vượt qua “cơn ác mộng thị giác” này lại cho rằng hương vị của Mok Huak vừa béo vừa dai, ăn một lần là nhớ mãi. Ảnh centarahotelsresorts
Trái ngược với ba món kể trên, Gaeng Sataw không hề gây sợ hãi về phần nhìn, nhưng lại khiến nhiều du khách “chạy mất dép” vì mùi. Sataw – hay còn gọi là “đậu hôi” – là loại đậu đặc trưng ở miền Nam Thái Lan. Ảnh Mark Wiens
Khi được nấu cùng tôm hoặc thịt lợn trong món cà ri cay, Sataw mang lại vị béo, bùi và mùi thơm nồng nặc… đến mức ai không quen có thể choáng váng ngay từ miếng đầu tiên. Người Thái lại coi đây là món ăn dân dã, bổ dưỡng, còn du khách thì thường phải “bịt mũi mà ăn” để cảm nhận hết hương vị đặc trưng của nó. Ảnh CNNGo
Tác giả: Vân Giang (Tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn