Mẹ Tuấn Hưng qua đời, xót xa với chia sẻ của nam ca sĩ "nắm lấy tay con mẹ ơi"

Cách đây 10 tiếng, Tuấn Hưng chia sẻ hình ảnh cầm tay mẹ khi còn nhỏ lên Facebook cá nhân cùng với chia sẻ: "Nắm lấy tay con mẹ ơi. Con yêu mẹ".

Và cách đây chưa tới một giờ, nam ca sĩ đã thay đổi ảnh ava sang hình hoa sen trắng. Trong thời gian ngắn hơn 4 nghìn người đã vào comment chia buồn cùng nam ca sĩ.

Liên hệ với trợ lý lâu năm của Tuấn Hưng - anh Cường cho biết mẹ Tuấn Hưng qua đời vào lúc 21h10.

Tuấn Hưng khi còn nhỏ và mẹ.

Mẹ Tuấn Hưng khi điều trị bệnh và con dâu Hương Baby.

Rất nhiều sao Việt vào chia buồn cùng nam ca sĩ như: Diễn viên Minh Tiệp, ca sĩ Mỹ Lệ, diễn viên Tiến Luật, diễn viên Tự Long, MC Mỹ Vân, ca sĩ Văn Mai Hương, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Quang Hà...

"Ôi... anh ơi! Em xin gửi lời chia buồn tới anh và gia đình. Cầu nguyện cho mẹ Hồng nhẹ nhàng thanh thản nơi chín suối. Thương Mẹ quá"; "Chia buồn cùng Hưng và gia đình, cầu mong bác được vãng sanh về miền cực lạc"; "Xin được chia buồn cùng bạn tôi và gia đình"; "Chia buồn cùng em và gia đình cố gắng lên nhé. Giữ sức khoẻ nhé phía sau em cõng cả một đại gia đình nữa đấy"... là lời chia buồn của sao Việt tới Tuấn Hưng.

Trước đó, Tuấn Hưng nhiều lần chia sẻ tình yêu tới mẹ và lo lắng cho bệnh tật của mẹ trên Facebook. Nhiều lần anh thể hiện sự bất lực trước tình trạng bệnh không tiến triển của bà. Nam ca sĩ còn cạo đầu để cầu nguyện may mắn tới mẹ.

Gần đây nhất, Tuấn Hưng đã hủy show ở nước ngoài để về với mẹ khi nghe tin bà chuyển biến xấu.

Tuấn Hưng tên thật là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh năm 1978 tại Hà Nội. Anh là một trong những giọng ca nổi bật của nhạc Việt, từng là thành viên nhóm Quả Dưa Hấu trước khi tách ra hoạt động solo. Các ca khúc gắn liền với tên tuổi anh gồm Tìm lại bầu trời, Nắm lấy tay anh, Dối gian, Cầu vồng khuyết, Vẫn nhớ...

Tác giả: Li La

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn