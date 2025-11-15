Tặng bằng khen cho 10 tập thể, 2 cá nhân vụ 3 người sống sót thần kỳ

Ông Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu An Vĩnh Express, là 1 trong 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen - Ảnh: TRẦN MAI
Ngày 15-11, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ, cứu nạn 3 người trôi dạt 48 giờ xuyên bão biển và sống sót thần kỳ.
Theo đề nghị của Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn và tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh quyết định tặng bằng khen của Chủ tịch cho 10 tập thể, gồm Ban Quản lý cảng tỉnh Quảng Ngãi; thủy thủ và thuyền viên tàu An Vĩnh Express; thủy thủ và thuyền viên tàu Siêu tốc Hòa Bình.
Thủy thủ và thuyền viên tàu SUPER Biển Đông, thủy thủ và thuyền viên tàu Hải Nam 39, tỉnh Quảng Ninh; tập thể tàu QB-92198-TS, tỉnh Quảng Trị; thủy thủ và thuyền viên tàu Thành Tâm (QNg 0035-VT).
Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân; tập thể tàu Biên phòng BP-09.19.01, tỉnh Quảng Ngãi; Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.
Hai cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi là ông Lê Thanh Hùng, thuyền phó tàu An Vĩnh Express; ông Nguyễn Thái Sơn, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn.
Chiếc tàu QNg 0035-VT bị sóng đánh nát khi tham gia tìm kiếm, chỉ còn thân máy được vớt lên - Ảnh: LÊ TRUNG
Riêng đối với 2 trường hợp đặc biệt là ông Phan Duy Quang và anh Lê Văn Sanh, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Trung ương có hình thức khen thưởng xứng đáng với hành động dũng cảm cứu người của 2 người hùng này.
Song song với quyết định khen thưởng lần này, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, nói sẽ tiếp tục rà soát các tập thể, cá nhân tham gia cứu hộ cứu nạn vụ 3 người thoát chết thần kỳ để có sự khen thưởng kịp thời, không bỏ sót những người xứng đáng.
Trước đó khoảng 15h chiều 6-11, ông Dương Quang Cường (44 tuổi, trú đặc khu Lý Sơn) ra khu vực cầu cảng Tây An Vĩnh rồi bất ngờ nhảy xuống biển. Thấy vậy ông Lê Văn Sanh (37 tuổi) và ông Phan Duy Quang (48 tuổi) bất chấp sóng to gió lớn do bão số 13 chèo thúng lao ra biển cứu người.
Sau khi ông Cường được kéo lên thúng, bão tố đánh chiếc thúng đi xa. Tàu QNg 0035-VT là tàu đầu tiên lao ra biển tìm người. Nhưng sóng quá lớn, đến 20h tối 6-11 tàu phải quay lại vào cảng Bến Đình và bị sóng đánh tan tành.
Ba ông Cường, Sanh, Quang trôi dạt trên biển, khoảng 20h tối chiếc thúng bị sóng đánh chìm, đến 3h sáng 7-11 cả ba bị sóng tách ra. Họ tiếp tục lênh đênh trên biển, xuyên qua bão số 13.
Đối với người hùng Lê Văn Sanh, UBND tỉnh sẽ đề nghị Trung ương có hình thức khen thưởng xứng đáng - Ảnh: LÊ TRUNG
Lúc này nhiều tàu của lực lượng chức năng và người dân Lý Sơn cũng tham gia tìm kiếm.
Đến 9h sáng 8-11, sau 2 ngày trôi dạt, ông Quang được tàu Hải Nam 39 phát hiện cứu đầu tiên. 16h cùng ngày, ông Sanh được tàu An Vĩnh Express cứu và đến 18h thông tin ông Cường cũng được tàu cá QB-92198-TS cứu được xác nhận.
Tàu An Vĩnh Express đưa ông Quang và ông Sanh về đảo Lý Sơn lúc 21h tối 8-11; tàu Hòa Bình tiếp nhận vị trí tàu cá và đến đón ông Cường về đảo lúc 23h.
Hành trình sóng sót thần kỳ của ba người kết thúc.
Tác giả: Trần Mai
Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ