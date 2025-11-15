Vùng đất 60km2, nằm giữa 2 con sông tại Nghệ An tham vọng bứt phá kinh tế, người dân có thu nhập 80 triệu/năm sau sáp nhập

Diện mạo kinh tế – xã hội mới tại vùng bờ bãi sông Lam

Xã Cát Ngạn (tỉnh Nghệ An) được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Cát Văn, Phong Thịnh và Minh Sơn thuộc huyện Thanh Chương cũ. Theo các văn tự cổ, “Cát” mang nghĩa tốt lành, “Ngạn” chỉ vùng bờ bãi; tên gọi Cát Ngạn hàm ý “vùng bờ bãi sông Lam trù phú”. Địa phương có diện tích gần 60 km², dân số gần 23.000 người, nằm giữa hai con sông Lam và sông Giăng.

Xã Cát Ngạn hứa hẹn nhiều sự đổi thay sau sáp nhập hành chính

Trước thời điểm sáp nhập, ba xã cũ đều chịu ảnh hưởng bởi hạn chế về nguồn lực, thiên tai và hạ tầng chưa đồng bộ. Tuy nhiên, nhờ tinh thần tự lực và chủ động chuyển đổi phương thức sản xuất, các xã đạt nhiều kết quả tích cực. Giai đoạn 2020–2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 7,65%/năm; thu nhập bình quân tăng từ 45,6 triệu đồng lên 59,43 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông – lâm – thủy sản, tăng công nghiệp – xây dựng và dịch vụ.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nhiều mô hình liên kết tiêu thụ được triển khai, đặc biệt là các sản phẩm bản địa như cam bù Phong Thịnh, trám đen, chè và nhiều loại cây ăn quả đặc trưng. Toàn xã có 13 ha cây ăn quả được áp dụng công nghệ cao trong sản xuất và chăm bón, góp phần nâng cao chất lượng và năng suất. Đến nay, địa phương đã có 4 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao.

Dịch vụ – thương mại và công nghiệp – xây dựng duy trì đà tăng trưởng ổn định. Trên địa bàn có 15 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại – xây dựng, cùng 158 hộ kinh doanh cá thể với ngành nghề đa dạng. Trong nhiệm kỳ vừa qua, xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 73 công trình hạ tầng thiết yếu, cải thiện rõ rệt điều kiện sinh hoạt và diện mạo nông thôn. Ba xã trước sáp nhập đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Phong Thịnh đạt chuẩn nâng cao, tạo nền tảng để Cát Ngạn tiếp tục nâng chất tiêu chí trong giai đoạn tới.

Hướng đến năm 2030: Mục tiêu nông thôn mới nâng cao và động lực từ công nghiệp – dịch vụ

Giai đoạn 2025–2030, xã Cát Ngạn đặt mục tiêu xây dựng một miền quê “giàu đẹp – văn minh – bền vững”. Tốc độ tăng trưởng kinh tế được định hướng đạt 8–8,5%/năm, thu nhập bình quân đầu người từ 80–85 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo dưới 1,5%, tỷ lệ che phủ rừng đạt 33%. Bên cạnh mục tiêu kinh tế, địa phương ưu tiên phát triển hạ tầng bền vững, nâng cao đời sống văn hóa – tinh thần và đảm bảo an sinh xã hội.

Một trong những kỳ vọng lớn đặt vào giai đoạn mới là Cụm công nghiệp Thanh Cát với quy mô 200 ha đã được phê duyệt quy hoạch. Khi hoàn thành, cụm công nghiệp được kỳ vọng trở thành động lực thu hút doanh nghiệp, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và mở rộng không gian phát triển dịch vụ – thương mại. Đây được xem là bước chuyển quan trọng giúp Cát Ngạn giảm phụ thuộc vào nông nghiệp truyền thống và tiến tới cơ cấu kinh tế hiện đại hơn.

Ở lĩnh vực văn hóa – xã hội, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống của vùng đất hiếu học, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục – y tế và giữ vững tỷ lệ 100% trường đạt chuẩn quốc gia. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, y bác sĩ có chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp được đặt lên hàng đầu. Các giá trị văn hóa bản địa được bảo tồn, gắn với phong trào xây dựng đời sống văn hóa mới.

Mục tiêu phát triển bền vững cũng thể hiện rõ qua các kế hoạch về môi trường: 100% rác thải sinh hoạt được thu gom – xử lý; các mô hình “xanh – sạch – đẹp” được nhân rộng; phong trào trồng cây phân tán và gây rừng được triển khai rộng rãi. Đây là những giải pháp không chỉ giải quyết nhu cầu hiện tại mà còn tạo nền tảng môi trường cho các thế hệ tương lai.

Với nền tảng kinh tế đang chuyển động tích cực, định hướng mở rộng công nghiệp – dịch vụ và cam kết phát triển bền vững, xã Cát Ngạn kỳ vọng trở thành điểm sáng mới của khu vực, đóng góp vào sự đổi thay chung của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2025–2030.

