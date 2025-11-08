Minh Nhựa tậu Lamborghini Urus SE bạc tỷ, chạy 60km không 'uống' 1 giọt xăng

Nói đến những người chơi xe Lamborghini sẽ thiếu sót nếu bỏ qua cái tên Phạm Trần Nhật Minh hay còn gọi là Minh Nhựa, người luôn đi đầu trong việc mang các xe bò tót về Việt Nam như Murcielago LP670-4 SV bản giới hạn 186 xe trên toàn thế giới, Aventador LP750-4 SV chỉ có 600 xe sản xuất, Urus... và mới đây, dân chơi này chia sẻ hình ảnh 1 chiếc siêu SUV Urus SE màu đen.
Chính vì thế đã làm dấy lên tin đồn đại gia Minh Nhựa mua siêu xe mới. Trước đó, việc đại gia này để mắt đến xe Lamborghini Urus SE đã được anh chia sẻ từ tháng 4 năm ngoái nhưng đến nay, chiếc xe này mới về đến Việt Nam, ngoại thất mang màu đen nhưng chưa rõ cấu hình nội thất ra sao.
Lamborghini Urus SE mà Minh Nhựa mới chia sẻ có 1 điểm khá hấp dẫn đó là có thể chạy được 60 km mà không tốn 1 giọt xăng nào, điều này đã khiến cho không ít người yêu thích chiếc siêu suv của "bò tót" muốn nhanh chóng được trải nghiệm ngay lập tức.
Tại Việt Nam, khách hàng đặt mua xe Lamborghini Urus SE sẽ có giá rất hữu nghị chỉ từ 14,79 tỷ đồng, mức giá này chưa bao gồm các lựa chọn thêm, cũng như chi phí đăng ký xe. Với giá bán tốt đến vậy, hứa hẹn dòng xe Lamborghini Urus SE sẽ được các đại gia Việt ưa chuộng.
"Trái tim" trên mẫu siêu SUV Lamborghini Urus SE mới được Minh "Nhựa" đăng tải vẫn sẽ là khối động cơ xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít vốn đã quen thuộc trên chiếc siêu SUV Lamborghini Urus tiêu chuẩn đang có mặt tại Việt Nam.
Tuy nhiên, điểm mới trên Lamborghini Urus SE sẽ có thêm sự kết hợp với mô-tơ điện nằm bên trong hộp số tự động 8 cấp. Động cơ xăng tạo ra công suất tối đa 612 mã lực trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 189 mã lực.
Tổng cộng, Lamborghini Urus SE có công suất tối đa 789 mã lực. Với con số này, SE trở thành phiên bản mạnh nhất của dòng siêu xe Lamborghini Urus tính đến thời điểm hiện tại. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trong thời gian 3,4 giây, nhanh hơn so với đàn anh Lamborghini Urus S nhưng chậm hơn phiên bản Performante.
Ngoài ra, Lamborghini Urus SE còn sở hữu cụm pin 25,9 kWh, giúp xe chạy được 60 km mà không cần dùng động cơ xăng. Điều này hứa hẹn sẽ càng làm tăng sức hút cho siêu xe nhà Lamborghini, đặc biệt ở những thị trường ưu đãi thuế cho xe có khả năng vận hành không phát thải khí độc hại.
Tác giả: Thảo Mai
Nguồn tin: kienthuc.net.vn