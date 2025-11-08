Minh Nhựa tậu Lamborghini Urus SE bạc tỷ, chạy 60km không 'uống' 1 giọt xăng

Chính vì thế đã làm dấy lên tin đồn đại gia Minh Nhựa mua siêu xe mới. Trước đó, việc đại gia này để mắt đến xe Lamborghini Urus SE đã được anh chia sẻ từ tháng 4 năm ngoái nhưng đến nay, chiếc xe này mới về đến Việt Nam, ngoại thất mang màu đen nhưng chưa rõ cấu hình nội thất ra sao.