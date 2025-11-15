Eurowindow Holding khởi công Khu đô thị Eurowindow Central Avenue tại Nghệ An

Lễ khởi công được tổ chức tại khuôn viên dự án Khu đô thị Eurowindow Central Avenue, sáng 15/11. Đây là dự án do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Bất động sản Eurowindow Nghi Phú (thành viên của Eurowindow Holding) làm chủ đầu tư.

Các đại biểu bấm nút khởi công dự án Eurowindow Central Avenue tại Nghệ An (Ảnh: Hải Chi)

Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án Eurowindow Holding cùng các nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát dự án, các đơn vị phân phối bất động sản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú cho hay, địa phương đánh giá rất cao năng lực triển khai dự án của Eurowindow Holding khi doanh nghiệp khởi công dự án Eurowindow Central Avenue. Khu đô thị nằm tại vị trí trung tâm đắt giá sẽ đáp ứng nhu cầu an cư và kinh doanh, đầu tư của giới tinh hoa.

“Với quy mô và tầm vóc của dự án, với tâm huyết của nhà đầu tư, cùng sự đồng lòng từ chính quyền và nhân dân, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Dự án Eurowindow Central Avenue sẽ thành công rực rỡ, trở thành niềm tự hào của tỉnh Nghệ An, một điểm đến đáng sống và đáng đầu tư”, ông Hiệp nói.

Toàn cảnh lễ khởi công dự án Eurowindow Central Avenue tại Nghệ An (Ảnh: Hải Chi)

Chia sẻ về lý do phát triển Eurowindow Central Avenue, ông Nguyễn Cảnh Hồng, Phó chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Eurowindow Holding cho rằng, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue không chỉ kiến tạo không gian sống là nơi an cư dành cho giới tinh hoa mà còn mở ra cơ hội kinh doanh, đầu tư sinh lời bền vững, có tiềm năng tăng giá cao.

“Dự án sẽ tạo ra xung lực mới thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản Nghệ An”, ông Hồng chia sẻ tại buổi lễ.

Thay mặt nhà thầu thi công dự án, ông Vũ Đức Hoàn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Quản lý dự án số 1 (PCM) cho hay, dự án khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue đòi hỏi sự tỉ mỉ, chính xác và chất lượng vượt trội.

“Với kinh nghiệm dày dạn trong việc triển khai các dự án quy mô lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe, PCM1 cam kết sẽ mang đến sự an tâm tuyệt đối cho Chủ đầu tư và Quý khách hàng”, ông Hoàn bày tỏ quyết tâm.

Tọa lạc ở vị trí đắt giá nhất trung tâm thành phố Vinh cũ - thủ phủ tỉnh Nghệ An, thuộc phường Vinh Phú & Vinh Lộc, khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue nằm sát giao điểm giữa đại lộ Vinh - Cửa Lò và đại lộ Lê Nin, liền kề các trục đường lớn như Phạm Đình Toái, Lý Tự Trọng và Chu Trạc. Dự án cận kề các khu dân cư hiện hữu với lợi thế về hạ tầng kết nối vượt trội, thuận lợi giao thương, mở ra cơ hội đầu tư, khai thác kinh doanh sinh lời bền vững, tiềm năng tăng giá cao.

Khu đô thị thượng lưu Eurowindow Central Avenue là một trong số ít dự án đáp ứng tiêu chí công trình xanh. Dự án sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, vật liệu tiết kiệm năng lượng, hệ thống cửa hộp kính Eurowindow kết hợp kính an toàn, kính cản nhiệt (Low-E)…

Khu đô thị được bao phủ bởi hệ thống cây cao to tán rộng che bóng mát, vườn hoa và thảm thực vật đa tầng...

Công trường thi công dự án Eurowindow Central Avenue (Ảnh: Hải Chí)

Tại đây, biệt thự đơn lập và song lập cao 3 tầng, mặt tiền rất rộng từ 10 - 14m, thiết kế sang trọng. Các tầng bố trí công năng hợp lý, trong đó tầng 1 gồm phòng khách liên thông bếp – phòng ăn, gara ô tô và vệ sinh chung. Tầng 2 gồm hai phòng ngủ khép kín có ban công, trong đó phòng master diện tích lớn hơn có thiết kế rộng rãi. Tầng 3 bố trí phòng thờ và hai phòng ngủ khép kín có ban công đón sáng. Tầng áp mái có phòng giúp việc, khu giặt, sân phơi và vệ sinh riêng.

Các căn shophouse có thiết kế vuông vức, nổi bật với mặt tiền rộng từ 6 - 8m, chủ yếu là các căn có mặt tiền rộng từ 7 đến hơn 8m, gồm shophouse 3 tầng 1 tum và shophouse 5 tầng phù hợp vừa ở vừa kinh doanh…

Eurowindow Central Avenue sở hữu hệ thống hàng loạt tiện ích nội khu như: bể bơi ngoài trời, sân thể thao, sân chơi trẻ em, trường mầm non, nhà văn hóa, bãi đỗ xe,... Bên cạnh đó, cư dân còn được thừa hưởng rất nhiều tiện ích ngoại khu như: bệnh viện, trường học, rạp chiếu phim, quảng trường, công viên, trung tâm hành chính và thương mại...

Nhờ sự đầu tư chỉn chu và tầm nhìn dài hạn, Eurowindow Central Avenue được kỳ vọng trở thành biểu tượng sống mới của xứ Nghệ.

Tác giả: Bá Thăng- CTV Hải Chi

Nguồn tin: vov.vn