Đường gần 60 tỷ đồng xuống cấp, người dân bất an

Tuyến đường ĐH 387 đoạn qua xã Nghĩa Lộc (tỉnh Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Đ.B.

Tuyến đường ĐH 387 là con đường huyết mạch của xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn cũ, tỉnh Nghệ An) nối quốc lộ 48 với đường Hồ Chí Minh. Tuyến đường có chiều dài hơn 10km nhưng mặt đường xuống cấp trầm trọng, nhiều chỗ nứt nẻ, hằn lún, có đoạn bị bong tróc như ruộng cày, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Theo tìm hiểu, tuyến đường được khởi công vào năm 2013, với vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng từ chương trình hoàn trả đường Hồ Chí Minh, do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Cuối năm 2015, công trình bàn giao về địa phương quản lý. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy một năm sau khi đưa vào sử dụng, tuyến đường đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp. Năm 2016, huyện Nghĩa Đàn cũ phải bố trí kinh phí sửa chữa tuyến đường này, để người dân đi lại an toàn hơn. Thế nhưng, sau nhiều năm đưa vào sử dụng, con đường giờ xuống cấp nghiêm trọng.

Đơn cử, tại các xóm Bình Minh, Cồn Cả, Hải Đồng… thuộc xã Nghĩa Lộc là những điểm xuống cấp nặng nhất. Anh Nguyễn Văn Duy (trú tại xã Nghĩa Lộc) cho biết, đây là con đường “đau khổ”, ngày nắng thì bụi, mưa thì nước ngập thành vũng sâu. Ban đêm không có điện, đi qua con đường này chẳng khác gì đánh cược tính mạng. Nguy hiểm nhất là học sinh đi học về, chen chúc trên mặt đường nhiều ổ gà, ổ trâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Không những vậy, qua ghi nhận trên tuyến đường này vào những ngày đầu tháng 9, tuyến đường có hàng chục xe tải trọng lớn nối đuôi nhau qua lại. Theo người dân, đây cũng là nguyên nhân khiến con đường xuống cấp.

Bà Nguyễn Thị Lan (trú tại xóm Cồn Cả, xã Nghĩa Lộc) chia sẻ, cứ mỗi lần xe chạy qua, bụi tung mù mịt, ngày nào cũng sống chung với bụi bặm. Nhà cửa, hàng hóa trong ki ốt bám bụi dày đặc. Trời mưa thì bùn lầy, nước từ xe tải bắn thẳng vào sân nhà. Người dân nơi đây chỉ mong có một con đường mới để yên tâm sinh sống.

Tại các cuộc tiếp xúc cử tri, người dân xã Nghĩa Lộc đã có rất nhiều ý kiến kiến nghị lên chính quyền các cấp với mong muốn tuyến đường sớm được nâng cấp để đảm bảo an toàn.

Ông Lại Văn Dương - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc cho biết, tuyến đường được thiết kế tải trọng 7 tấn, nhưng hàng ngày phải “gánh” hàng loạt xe tải chở cát, đá, vật liệu xây dựng từ huyện Tân Kỳ cũ đi ra quốc lộ 48. Lượng xe vượt tải làm đường nhanh chóng hư hỏng.

“Hơn 3/4 chiều dài tuyến đã xuống cấp nặng, không đảm bảo an toàn giao thông, gây ô nhiễm và ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân. Nguồn lực xã có hạn, chỉ vá tạm bằng đá base, nhưng vài cơn mưa là hỏng hết” - ông Dương nói và cho biết, tuyến đường ĐH 387 được xây dựng theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng. Nhưng sau 10 năm sử dụng, hầu như toàn tuyến đã hư hỏng. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên bố trí vốn để nâng cấp, song đến nay vẫn chưa được phê duyệt.

“Đây là vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Tuyến đường không chỉ phục vụ người dân xã Nghĩa Lộc mà còn kết nối các xã lân cận như Nghĩa Khánh, Nghĩa Đồng, Tân Kỳ… Nếu không sớm đầu tư, nguy cơ tai nạn còn cao, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, xã hội” - ông Dương cho biết thêm.

Người dân xã Nghĩa Lộc đang từng ngày mong mỏi tỉnh Nghệ An sớm có kế hoạch bố trí vốn, triển khai dự án nâng cấp tuyến đường này. Một con đường mới, đảm bảo tiêu chuẩn không chỉ giải quyết bức xúc dân sinh, bảo vệ an toàn cho hàng nghìn người qua lại mỗi ngày, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực phía Tây Bắc Nghệ An.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: daidoanket.vn