Vắng Lamine Yamal, Tây Ban Nha vẫn đặt một chân đến World Cup 2026

Niềm vui của đội tuyển Tây Ban Nha sau chiến thắng đậm đà 4-0 trước Georgia - Ảnh: REUTERS

Ở trận đấu này, Tây Ban Nha đã chơi lấn lướt và "kết liễu" Georgia trong hiệp một với 3 bàn thắng của Mikel Oyarzabal phút 11, Martin Zubimendi phút 22 và Ferran Torres phút 35. Sau đó họ chơi chậm hơn ở hiệp hai và có thêm 1 bàn thắng ấn định kết quả 4-0 ở phút 63 do công của Mikel Oyarzabal từ chấm phạt đền.

Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Luis de la Fuente tiếp tục dẫn đầu bảng E với 15 điểm tuyệt đối sau 5 vòng đấu, hơn 3 điểm so với đội xếp sau Thổ Nhĩ Kỳ. Ở loạt đấu cuối diễn ra ngày 20-11, Tây Ban Nha sẽ đón tiếp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà Estadio La Cartuja.

Vòng đấu loại trực tiếp sẽ được quyết định bởi hiệu số bàn thắng bại. Hiện tại Tây Ban Nha có hiệu số 19, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ là 5. Do đó ở cuộc đối đầu sắp tới, Tây Ban Nha chỉ cần không thua với cách biệt... 8 bàn là sẽ chắc chắn giữ ngôi đầu và giành vé tham dự World Cup 2026.

Nói với báo chí, HLV Luis de la Fuente cho biết: "Thành tích hoàn hảo là một lý do tuyệt vời để tự hào về những cầu thủ. Tôi may mắn được huấn luyện những cầu thủ tầm cỡ, những cầu thủ có tầm vóc lịch sử, nhưng vẫn còn một chặng đường dài phía trước".

Trong trận đấu đáng chú ý khác, Thụy Sĩ đã đè bẹp Thụy Điển 4-1. Kết quả này cũng giúp Thụy Sĩ dẫn đầu bảng B với 13 điểm (hiệu số 12), còn đội xếp thứ hai là Kosovo được 10 điểm. Ở loạt đấu cuối cùng, Thụy Sĩ sẽ làm khách tại Kosovo và chỉ cần không thua với cách biệt 6 bàn là họ sẽ giành vé trực tiếp.

Tác giả: Quốc Thắng