Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tập trung gỡ vướng, đảm bảo tiến độ các dự án giao thông

UBND tỉnh Nghệ An mới tổ chức cuộc họp rà soát tình hình xử lý hồ sơ thủ tục và tiến độ triển khai một số chương trình, dự án trọng điểm. Tại đây, nhiều nội dung quan trọng liên quan công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công, xác định đất đai và nguồn vốn được đưa ra thảo luận và yêu cầu giải quyết dứt điểm.

Đối với Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt Khe Thơi - Nậm Cắn, các địa phương đã bàn giao được 55,389/55,402 km, đạt 99,98%. Phần vướng còn lại chỉ 13,7m liên quan hộ ông Mã Văn Thành do tranh chấp đất đai đã khởi kiện. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh yêu cầu địa phương chuyển kinh phí bồi thường vào tài khoản của hội đồng GPMB xã để không làm chậm tiến độ thi công, đồng thời tiếp tục phối hợp với tòa án xử lý theo quy định.

Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn đang được tỉnh Nghệ An đốc thúc đẩy nhanh. Ảnh: Phạm Tuân.

Dự án cải tạo, mở rộng quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn hiện bàn giao 7,1/10,7 km (66,4%), còn 3,6 km chủ yếu là đất ở, đất vườn. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ tiến độ đang bị chậm do nhiều yếu tố chủ quan; yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các xã xác định lại diện tích, hoàn thiện phương án bồi thường, đồng thời xử lý dứt điểm các vướng mắc về đường nước, hệ thống điện và các hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Tại khu tái định cư xã Kim Liên, dù đã hoàn thành thi công nhưng chưa bàn giao đất cho các hộ dân do vướng mắc di dời điện, nước và các tuyến cáp. Tỉnh Nghệ An yêu cầu các xã Vạn An, Kim Liên và Đại Huệ rà soát toàn bộ thủ tục đất đai và khẩn trương phối hợp chỉnh sửa, di dời cột điện, không để người dân phản ánh kéo dài. Đồng thời phải bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư chậm nhất trước ngày 30/12/2025.

Đối với dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp các sở, ngành và Bộ Quốc phòng để làm rõ diện tích 1,49 ha phục vụ bồi thường GPMB; đồng thời yêu cầu Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí cho đoạn kéo dài 600m và hạng mục nắn cải sông Rào Trường.

Khẩn trương lựa chọn địa điểm, đảm bảo chất lượng trường nội trú biên giới

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Nghệ An cũng nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An báo cáo tiến độ Chương trình đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp cho các xã biên giới. Năm 2025, tỉnh Nghệ An triển khai xây dựng 10 trường tại Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An Vương Đình Nhuận cho biết việc khảo sát địa điểm gặp nhiều khó khăn do các xã biên giới khan hiếm quỹ đất phù hợp, trong khi diện tích tiêu chuẩn mỗi điểm trường cần từ 5-10 ha. Ban đang tổng hợp số liệu để báo cáo Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt vị trí đầu tư trước ngày 15/11/2025, đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết để hoàn thành các dự án trước 30/8/2026.

Lễ khởi công xây dựng các trường phổ thông liên cấp ở biên giới Nghệ An. Ảnh: Phạm Tuân.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: việc xác định vị trí xây dựng trường là nhiệm vụ then chốt, đòi hỏi phải khảo sát kỹ lưỡng địa hình, địa chất, đảm bảo giao thông thuận lợi, không xa dân và phù hợp quy mô phát triển học sinh trong tương lai. Tỉnh yêu cầu các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với cấp xã, lượng hóa cụ thể khối lượng công việc, đồng thời đề xuất cơ chế đặc thù trong quá trình cập nhật quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An lưu ý cần nghiên cứu xây dựng thiết kế mẫu để áp dụng đồng bộ, tiết kiệm thời gian và nguồn lực; tránh lãng phí, sai sót trong đầu tư.

Ngoài các dự án giao thông và giáo dục, cuộc họp cũng cho ý kiến về nhiều dự án quy mô lớn như Cảng nước sâu Cửa Lò, Bệnh viện Đa khoa Phượng Hoàng, Tổ hợp sân golf Giang Sơn… Tất cả đều được yêu cầu đảm bảo tiến độ, tháo gỡ nhanh vướng mắc về đất đai, quy hoạch và thủ tục pháp lý.

Cuộc họp khẳng định quyết tâm của Nghệ An trong việc thúc đẩy các dự án trọng điểm, tập trung tối đa cho công tác GPMB, xử lý hạ tầng kỹ thuật và giải ngân vốn, nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cấp hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tác giả: Đình Tiệp

Nguồn tin: nongnghiepmoitruong.vn