WHA đề nghị cơ chế đặc thù cho hai dự án ở Nghệ An

Cần 3 triệu khối đất, cát để san lấp mặt bằng

CTCP WHA Industrial Zone Nghệ An vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An đề nghị đưa các dự án của doanh nghiệp này vào danh mục các công trình, dự án được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù đặc thù.

WHA Nghệ An cho biết, ngày 21/9/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.4/2025/NQ-CP về việc ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật địa chất và khoáng sản 2024.

Tỉnh Nghệ An sau đã có công văn triển khai Nghị quyết nêu trên. Theo đó, các Sở ngành liên quan cần rà soát danh mục các công trình, dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 66.4/2025NQ-CP.

KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

WHA hiện đang là chủ đầu tư 2 dự án gồm: dự án WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An, và dự án WHA Industrial Zone 2 – Nghệ An.

Dự án WHA Industrial Zone I – Nghệ An (WHA Zone I) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017. Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp với diện tích 498ha (trong đó giai đoạn 1 thực hiện 143,5ha, giai đoạn 2 thực hiện 354,5ha).

Giai đoạn 1 tại các xã Nghi Long và Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc cũ, (nay là xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An). Giai đoạn 2 tại các xã Nghi Đồng và Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc cũ (nay là xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An).

Dự án WHA Industrial Zone 2 – Nghệ An (WHA Zone 2) được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2024. Dự án sẽ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp với diện tích 183,37ha, tại Khu D – Khu công nghiệp Nam Cấm, Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An (xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An).

Hiện nay, WHA Nghệ An đang gấp rút triển khai các thủ tục liên quan đến Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế phòng cháy chữa cháy, giải phóng mặt bằng của dự án WHA zone 2.

Theo đánh giá của WHA Nghệ An, các dự án của đơn vị này đã và đang đóng góp rất đáng kể vào việc phát triển kinh tế- xã hội của địa phương, tăng cao dòng vốn FDI, thúc đẩy phát triển công nghiệp, xuất nhập khẩu, tạo việc làm cho người dân.

Với những lý do nêu trên, WHA Nghệ An đề nghị UBND tỉnh Nghệ An xem xét chấp thuận đưa các dự án WHA zone 1 và WHA Zone 2 vào danh mục các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 66.4 /2025/NQ- CP của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi đáp ứng nhu cầu vật liệu đất, cát san lấp phục vụ cho các dự án này.

Theo tính toán của WHA Nghệ An, tính đến thời điểm hiện tại, nhu cầu vật liệu đất, cát san lấp sắp tới của các dự án của doanh nghiệp này khoảng 3 triệu m3 đất, cát. Trong đó, dự án WHA Zone 1 cần 200.000m3 và WHA Zone 2 cần 2.800.000 m3.

Một góc khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 (Nghệ An).

WHA Nghệ An đang thu hút ra sao?

Trong 3 năm liên tục từ 2022 – 2024, Nghệ An liên tiếp lọt top 10 địa phương thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước, điều này chứng tỏ địa phương này vẫn đang là đất lành đối với các doanh nghiệp ngoại.

CTCP WHA Industrial Zone Nghệ An là công ty con của Tập đoàn WHA, một "đại gia” trong ngành bất động sản công nghiệp Thái Lan.

Trong khi WHA Zone 2 đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, thì tính đến tháng 11/2025, WHA Zone 1 đã hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đã thu hút 35 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư xấp xỉ 1,5 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ lấp đầy đạt 60%, hơn 17 nhà máy đã vào vận hành hiện đang sử dụng tổng hơn 10.000 lao động và khi toàn bộ các nhà máy hoàn thiện, đi vào vận hành 100% công suất sẽ tạo công ăn việc làm cho trên 100.000 lao động.

Hiện nay, WHA Zone 1 đang được các nhà đầu tư công nghệ chọn làm điểm đến.

Có thể kế đến như, Goertek Vina với dự án nhà máy sản xuất thiết bị mạng và điện từ âm thanh với tổng vốn đầu tư đã được nâng lên trên 500 triệu USD.

Hay Foxconn, nhà sản xuất điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới là đối tác lắp ráp Iphone của Apple, tổng vốn đầu tư 200 triệu USD, công suất thiết kế đạt 1,51 tỷ sản phẩm/năm, gồm dây kết nối, sạc không dây, tai nghe, loa và linh kiện từ hạt nhựa.

Tập đoàn Yongjin đến từ Hàn Quốc cũng đã đầu tư 125 triệu USD để đầu tư Nhà máy khoa học kim loại Tân Việt, nhà máy sản xuất thép không gì và linh kiện kim loại chính xác…

