Tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án WHA Industrial Zone 2 – Nghệ An

Cùng dự buổi lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Minh Sinh – Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành, huyện Nghi Lộc.

Về phía nhà đầu tư có bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA cùng toàn thể Lãnh đạo Tập đoàn WHA (Thái Lan).

Quang cảnh buổi lễ trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tại buổi làm việc, bà Jareeporn Jarukornsakul - Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA đã gửi lời chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh vừa được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương đã hỗ trợ Tập đoàn WHA trong thời gian WHA đầu tư và phát triển tại Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn WHA Jareeporn Jarukornsakul trò chuyện

WHA bắt đầu đầu tư vào tỉnh Nghệ An từ năm 2017. Thời gian qua, Tập đoàn WHA đã đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh và đã có những bước phát triển đáng kể trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng vốn đầu tư của Tập đoàn WHA tại Việt Nam là 310 triệu USD; mục tiêu của Tập đoàn là đầu tư 1 tỷ USD tại Việt Nam.

Tập đoàn mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa, đặc biệt là thu hút đầu tư cho tỉnh Nghệ An. Năm 2024 là năm rất thành công của WHA, đã bán được 400 ha đất công nghiệp cho các khách hàng ở khắp nơi trên thế giới; đầu tư vào các khu công nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam. Tập đoàn WHA hy vọng thời gian tới sẽ có thêm điều kiện để phát triển các ngành nghề mới tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn WHA chúc mừng tỉnh Nghệ An tiếp tục giữ vững vị trí tốp 8 về thu hút đầu tư FDI trong cả nước. Đặc biệt cảm ơn sự hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã giúp tập đoàn có Giấy chứng nhận đầu tư dự án WHA Zone 2 tại Nghệ An với diện tích hơn 180 ha. Tập đoàn cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực để thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư thứ cấp vào tỉnh Nghệ An, góp phần thu hút vốn FDI của tỉnh ngày càng nhiều hơn nữa.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án WHA Industrial Zone 2 – Nghệ An

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cảm ơn bà Jareeporn Jarukornsakul và các lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn WHA đến thăm nhân dịp đầu năm mới 2025. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi lời chúc sức khỏe đến bà Chủ tịch và các thành viên trong đoàn, chúc năm mới an khang thịnh vượng, chúc cho quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Tập đoàn WHA ngày càng phát triển.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong năm 2024 tỉnh Nghệ An đã gặt hái được nhiều kết quả. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) đạt khoảng 9,01%; thu ngân sách đạt 25.400 tỷ đồng. Thu hút vốn FDI đạt kết quả rất tích cực, với tổng vốn đăng ký và điều chỉnh đạt gần 1,75 tỷ USD, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành trên cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,7 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt trên 3,2 tỷ USD... Điều đó chứng minh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Nghệ An nói riêng và của Việt Nam nói chung từ nông nghiệp sang công nghiệp. Để đạt được những kết quả đó, có sự đóng góp cực kỳ quan trọng của các doanh nghiệp, nhà đầu tư, trong đó có Tập đoàn WHA.

Cách đây 7 năm, Nghệ An đã nỗ lực đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp WHA Zone 1, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho nhà đầu tư. Với những kết quả đã đạt được hiện nay, Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp WHA Zone 2. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tin tưởng Tập đoàn WHA sẽ thực hiện đầu tư Khu công nghiệp WHA Zone 2 vượt tiến độ đề ra, để giúp Nghệ An thu hút các dự án đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và bà Jareeporn Jarukornsakul trao quà lưu niệm

Về phía tỉnh Nghệ An sẽ triển khai sớm để bàn giao mặt bằng cũng như đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Đồng thời tin tưởng mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn WHA và tỉnh Nghệ An không dừng lại ở dự án WHA Zone 2 mà ở các dự án tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, hiện nay kết nối hạ tầng giao thông của Nghệ An đã đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Bên cạnh những đóng góp trong lĩnh vực kinh tế, trong những năm qua, Tập đoàn WHA đã tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chúc mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và Tập đoàn WHA ngày càng phát triển.

Lãnh đạo Tập đoàn WHA trao nhà tình nghĩa

.... và trao quà tết vì người nghèo cho huyện Nghi Lộc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Tập đoàn WHA đã trao cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam 300 triệu đồng tương ứng với 6 căn nhà tình nghĩa xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Lộc và trao cho huyện Nghi Lộc 200 triệu đồng tương ứng với 400 suất quà Tết cho người nghèo.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Tập đoàn WHA chụp ảnh lưu niệm

Ngày 31/12/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã ký Quyết định số 1706/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án WHA Industrial Zone 2 - Nghệ An (thuộc Khu công nghiệp Nam Cấm D); đồng thời chấp thuận nhà đầu tư là Công ty cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An. Quy mô diện tích của dự án là 183,37 ha. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Nghi Hưng, xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc. Dự án có vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 216 tỷ đồng.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn