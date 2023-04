Vượt ô tô con thiếu quan sát khiến người đàn ông tử vong

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Khoảng 16h chiều 20/4, trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh đoạn chạy qua xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tập lái BKS 37A - 291.93 (chưa rõ người điều khiển) và người điều khiển xe gắn máy (chưa rõ BKS, danh tính người điều khiển). Vụ tai nạn khiến người đàn ông điều khiển xe gắn máy tử vong ngay sau đó.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, cả 2 phương tiện đều di chuyển cùng chiều trên tuyến đường Mòn Hồ Chí Minh, người điều khiển xe máy từ phía sau xe ô tô bất ngờ vượt lên nhưng rồi va vào đầu xe ô tô khiến mất lái. Cú va chạm khiến người điều khiển xe máy lao vào taluy đường, sau đó văng ra khỏi làn đường, rơi xuống mương thoát nước.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh cũng như các cơ quan liên quan đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm.

