Về quê Phương Oanh – vùng đất nhỏ nhưng 'đẻ' ra toàn món ngon nức tiếng

Không chỉ được biết đến là quê hương của diễn viên Phương Oanh, vùng đất Hà Nam cũ, nay thuộc Ninh Bình, còn gây thương nhớ bởi nền ẩm thực mộc mạc, đậm chất đồng bằng Bắc Bộ. Những món ăn nơi đây không cầu kỳ nhưng càng ăn càng thấm.

Diễn viên Phương Oanh quê ở Hà Nam, sau sáp nhập là một phần của tỉnh Ninh Bình.

1. Cá kho niêu làng Vũ Đại (Đại Hoàng)

Đây là “đặc sản quốc dân” của Hà Nam cũ. Cá trắm kho suốt 10–12 tiếng trong niêu đất, nêm riềng, gừng, nước cốt cua đồng, tương… Thịt cá chắc, xương mềm rục, ăn với cơm trắng là đúng bài. Món này giờ đã thành quà biếu Tết nổi tiếng khắp cả nước.

2. Chuối ngự Đại Hoàng – tiến vua một thời

Chuối quả nhỏ, vỏ mỏng, chín vàng óng, thơm lừng. Ngọt thanh chứ không gắt. Xưa từng là sản vật tiến vua, nay vẫn được coi là “niềm tự hào” của vùng đất này.

3. Bánh cuốn Phủ Lý

Khác với bánh cuốn nhiều nơi, bánh cuốn Phủ Lý mỏng, mềm, ăn kèm chả nướng, thịt ba chỉ, hành phi và nước chấm pha vừa miệng. Món ăn sáng quen thuộc của người dân địa phương.

4. Bún cá rô đồng

Cá rô đồng được rán vàng, gỡ thịt, nước dùng ninh từ xương cá và xương heo nên ngọt tự nhiên. Món này thể hiện rõ nét ẩm thực đồng quê: giản dị nhưng tinh tế.

5. Canh cá nấu chua / cá rô nấu cải

Những món canh dân dã thường xuất hiện trong mâm cơm gia đình, gắn với ký ức làng quê Bắc Bộ. Không phải đặc sản “để bán”, nhưng lại là thứ khiến người xa quê nhớ nhất.

6. Gạo tám xoan – linh hồn bữa cơm quê

Cơm nấu từ gạo tám xoan thơm, dẻo vừa, ăn cùng cá kho, cà muối hay canh cua là trọn vẹn một mâm cơm quê chuẩn vị.

