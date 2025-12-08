Nằm gần biển Cửa Lò, vùng đất 31km2 này sẽ là một điểm tăng trưởng mạnh mẽ của Nghệ An sau sáp nhập

Bức tranh kinh tế khởi sắc tại Nghệ An

Xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Nghi Thuận, Nghi Long, Nghi Xá và Nghi Quang thuộc huyện Nghi Lộc trước đây. Với vị trí gần bãi biển Cửa Lò, có diện tích tự nhiên hơn 31 km² và hơn 31 nghìn dân, địa phương bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thay đổi về quy mô, cơ cấu và định hướng kinh tế. Năm 2025, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 13.736,8 tỷ đồng theo giá so sánh năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 10,98%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 62 triệu đồng/năm, tạo nền tảng cho quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Góc dân cư sầm uất tại xã Trung Lộc

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: nông nghiệp chiếm 25,78%, công nghiệp – xây dựng chiếm 22,47%, còn lại là dịch vụ – thương mại với 51,75%. Trong lĩnh vực nông nghiệp, các mô hình sản xuất hàng hóa được đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ cao và hình thành chuỗi liên kết từ trồng trọt đến tiêu thụ. Vụ đông được xem là vụ sản xuất chính, với tổng diện tích hơn 855 ha các loại cây cho giá trị kinh tế cao như hành tăm, thuốc lào, mướp đắng, dưa chuột, dưa lê… Bình quân thu nhập từ cây rau màu đạt trên 120 triệu đồng/ha/năm; riêng một số mô hình dưa lưới, dưa lê cho giá trị gần 1 tỷ đồng/ha/năm.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục lan tỏa sâu rộng khi toàn xã đã đạt 18/19 tiêu chí. Công nghiệp – xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 11,59%/năm, đóng góp trên 12.801 tỷ đồng, tương đương 93% tổng giá trị sản xuất toàn xã, cho thấy sự chuyển dịch mạnh sang các ngành có giá trị gia tăng cao. Dịch vụ – thương mại cũng tăng trưởng ổn định ở mức 9,37%/năm. Công tác quản lý đất đai, môi trường và tài nguyên được chú trọng, tạo điều kiện để địa phương hoàn thành dự toán thu ngân sách với hơn 254,5 tỷ đồng trong năm 2025.

Hướng tới xã nông thôn mới kiểu mẫu của Nghệ An

Trung Lộc đang bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo với mục tiêu khai thác tối đa tiềm năng, huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng kinh tế – xã hội. Đến năm 2030, xã đặt mục tiêu thu nhập bình quân đạt 85–90 triệu đồng/năm, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm theo giá cố định đạt 12,77% (phần xã quản lý 9,53%). Trung Lộc cũng phấn đấu đạt 100% trường học chuẩn quốc gia, trong đó 50% đạt chuẩn mức độ 2. Chỉ số chuyển đổi số cấp xã (DTI) lọt vào top 30 của tỉnh, đồng thời hoàn thiện bộ tiêu chí quốc gia về y tế.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, xã triển khai bốn nhóm giải pháp trọng tâm. Thứ nhất, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, chú trọng các cây hàng hóa giá trị cao theo tiêu chuẩn VietGAP, mở rộng diện tích vụ đông và vụ hè thu tại những xóm có thế mạnh. Thứ hai, đầu tư hạ tầng giao thông – thủy lợi, nâng cấp trạm bơm, hệ thống mương tưới nhằm phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất của người dân.

Thứ ba, ưu tiên nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt tại các xóm sáp nhập và xóm vùng đặc thù. Từng bước hướng đến mục tiêu xây dựng xã nông thôn thông minh. Dịch vụ địa phương cũng được khuyến khích đa dạng hóa, gồm dịch vụ lao động, chế biến, vật tư, xăng dầu, ăn uống, vận tải… phục vụ nhu cầu của người dân và các khu công nghiệp lân cận.

Cuối cùng, xã đặt trọng tâm vào công tác quy hoạch và thu hút đầu tư. Việc rà soát và điều chỉnh quy hoạch phát triển giúp Trung Lộc chủ động hơn trong việc mời gọi doanh nghiệp xây dựng hạ tầng, mở rộng sản xuất – kinh doanh trong các khu công nghiệp. Xã cũng phối hợp tháo gỡ vướng mắc để các dự án đang triển khai nhanh chóng đi vào hoạt động, tạo thêm động lực tăng trưởng trong giai đoạn tới.

Với định hướng rõ ràng và nỗ lực đồng bộ, Trung Lộc đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương phát triển mạnh của tỉnh Nghệ An sau sáp nhập, hướng đến mô hình nông thôn mới kiểu mẫu bền vững.

Tác giả: Phú Qúy

Nguồn tin: kinhtechungkhoan.vn