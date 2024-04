Vừa gặp đã trả 1 tỷ đồng sính lễ, cưới xong vợ lập tức sống với người khác

Theo Modern Express, người đàn ông họ Phùng ở Hải An (tỉnh Giang Tô, Trung Quốc) kết hôn với cô gái họ Lý chỉ một ngày sau buổi hẹn hò mù quáng và trao cho cô số quà cưới 268 nghìn nhân dân tệ (khoảng 927 triệu đồng). Ai ngờ sau khi nhận được tiền, cô Lý viện đủ lý do để sống xa nhau rồi cuối cùng biến mất, khiến chồng cô phải báo cảnh sát.

Cuộc gặp đầu tiên của cặp đôi này diễn ra ngày 29/12/2021. Thủ tục kết hôn của họ được hoàn tất ngay hôm sau, giấy đăng ký kết hôn do Cục Nội vụ Đông Đài, tỉnh Giang Tô cấp. Sau đó, cô Lý nhận từ chồng món quà cưới trị giá 268 nghìn nhân dân tệ.

Một tuần sau khi họ thành vợ chồng, ngày 8/1/2022, cô Lý rời Hải An với lý do về quê Vân Nam đón năm mới. Một tháng sau, cô quay lại nhưng đưa ra nhiều lý do để từ chối sống với anh Phùng. Ngày 16/6 năm đó, Lý nói bà của mình bị bệnh nặng và lại trở về Vân Nam.

Anh Phùng lấy vợ sau một lần gặp mặt, không ngờ bị lừa cả tình lẫn tiền. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, anh Phùng đã cài định vị trong điện thoại di động của vợ nên phát hiện cô thực ra đang ở Chiết Giang. Anh nổi lên nghi ngờ và yêu cầu cô Lý lập tức về nhà, nhưng người vợ từ chối. Sau đó, cô ta thậm chí còn không chịu trả lời tin nhắn của anh.

Không thể chịu đựng được nữa, Phùng gọi cảnh sát nhờ can thiệp. Cha của anh cũng cho biết, sau khi con dâu ông rời đi với lý do về nhà bố mẹ đẻ, cô dần dần không trả lời tin nhắn và không bao giờ về nhà chồng. Ông nghi ngờ cô Lý lừa dối trong cuộc hôn nhân với con trai ông.

Cảnh sát điều tra và phát hiện sau khi rời khỏi nhà họ Phùng, cô Lý sống chung như vợ chồng với một người đàn ông họ Hoàng ở thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang. Trong khoảng thời gian này, cô còn lừa lấy của nhà họ Phùng hơn 20 nghìn nhân dân tệ (khoảng 70 triệu đồng) với những lý do như "dì bị tai nạn", “bà mất”, “muốn mua thứ gì đó”, "muốn mua lắc vàng"...

Cảnh sát cũng xác định người phụ nữ họ Lý này nhiều lần lừa đảo bằng hôn nhân và anh Phùng chỉ là một trong số nạn nhân.

Mặc dù Lý luôn chối tội, Viện Kiểm sát thành phố Hải An vẫn kết luận cô ta lừa đảo nên đã đề nghị truy tố. Tòa án tuyên phạt Lý 6 năm 3 tháng tù vì tội lừa đảo và phạt 80 nghìn nhân dân tệ (khoảng 277 triệu đồng).

Tác giả: NGUYỆT ÁNH

Nguồn tin: vtcnews.vn