Vụ việc cá chết hàng loạt ở Nghệ An: Nhiều chỉ số vượt ngưỡng trong mẫu nước thải

Nước sông Nậm Huống tại xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An chuyển màu đục vàng kèm theo hiện tượng cá chết hàng loạt khiến người dân lo lắng.

Cụ thể, ngày 26/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An gửi báo cáo tới UBND, trong đó nêu rõ, 2 mẫu nước phân tích trên được Sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường lấy mẫu tại 2 khu vực ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An vào ngày 8/7. Đối với mẫu nước tại bể lắng trước khi bơm xả thải vào hang caster thì có chỉ số asen vượt 3,22 lần, sắt vượt 3,22 lần so với QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, cột A (quy định giá trị các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả thải vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt).

Đối với mẫu nước mặt tại điểm khu vực hang casto thải ra đầu nguồn nước Suối Bắc, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, thì các chỉ số về amoni vượt 1,71 lần; asen vượt 5,4 lần; cadimi vượt 18,56 lần; mangan vượt 23,7 lần; sắt vượt 16,34 lần so với QCVN 08:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, bảng 1 (Giá trị giới hạn tối đa các thông số ảnh hưởng tới sức khoẻ con người).

Báo cáo cũng xác định Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An đã bơm nước có một số thông số vượt quy chuẩn cho phép do vào hang caster chảy ra đầu nguồn suối Bắc, xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp là một trong các nguồn đã làm ô nhiễm nguồn nước mặt ở khe suối tại thời điểm lấy mẫu.

Trước đó, Thông tấn xã Việt Nam đã có bài “Nghệ An: Xác định đơn vị xả thải khiến nước sông đổi màu, cá chết ở Quỳ Hợp” trong đó xác định Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An chính là đơn vị xả thải.

Sự cố môi trường xảy ra ngày 2/7, thì ngày 3/7, UBND xã Châu Hồng, Công an huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An tổ chức lấy mẫu nước tại khe suối xã Châu Thành. Tiếp đó, ngày 8/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An chủ trì, phối hợp với Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường Nghệ An lấy mẫu nước thải tại hai khu vực ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An. Có thể thấy, báo cáo trên chỉ có kết quả của mẫu nước lấy ngày 8/7 (khoảng 1 tuần sau sự cố), trong khi các khe liên quan trên núi Lan Toong và suối Nậm Huống đều là dòng nước chảy, nếu lấy mẫu ở thời điểm sự cố đã qua đi một thời gian, nước khe, suối sẽ đẩy trôi nguồn thải, do đó kết quả giám định sẽ chưa chính xác.

Ngày 10/7, Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An gửi báo cáo đến UBND tỉnh Nghệ An về kết quả kiểm tra cá chết bất thường ở xã Châu Thành, huyện Quỳ Hợp nêu một số sai phạm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiếc Hà An. Đồng thời, Sở đề xuất một số kiến nghị, tuy nhiên, trong báo cáo chưa có kết quả phân tích các mẫu nước. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo lại trước ngày 18/7.

