Vụ "tạm thu” 158 tỷ đồng của học sinh, sinh viên: Sẽ tiếp tục chi trả đầy đủ

Thông báo số 2361 về Kết quả kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện từ năm học 2020-2021 đến năm học 2024-2025, trường đã tạm thu học phí sai quy định của 15.943 người học, với tổng số tiền hơn 158 tỷ đồng.

Trong thông cáo báo chí của trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh phát đi sáng 28/10, TS. Đinh Văn Đệ, Quyền Hiệu trưởng cho biết, toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đã được cung cấp đầy đủ cho đoàn kiểm tra, đồng thời đơn vị sẵn sàng cung cấp bổ sung và làm việc đến khi từng nội dung được xác minh một cách chính xác. Khi có kết luận chính thức từ cơ quan có thẩm quyền, trường sẽ thông tin tới người học nhằm tránh những hiểu nhầm không đáng có.

Thông cáo này cũng cho biết, Đoàn thanh, kiểm tra của Sở tiến hành làm việc tại trường từ 22/4/2025 đến 15/6/2025. Trưởng Đoàn thanh tra, kiểm tra đã thông qua biên bản làm việc vào ngày 07/7/2025, tại buổi làm việc Nhà trường không đồng tình với nhiều nội dung được công bố và chỉ chấp nhận ký biên bản làm việc theo yêu cầu của Trưởng đoàn, khi đồng ý cho trường bổ sung giải trình và ý kiến.

Ngày 16/9/2025 khi tiếp nhận Thông báo số 2361 của Sở GD&ĐT Tp.HCM nêu 16 hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Trong đó có việc tạm thu học phí hơn 158 tỷ đồng sai quy định, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng đã gửi báo cáo giải trình và văn bản kiến nghị xem xét lại một số nội dung vì cho rằng chưa phù hợp với thực tế.

Nhà trường nhấn mạnh rằng nhiều nhận định trong kết luận kiểm tra được đưa ra khi chưa phản ánh đầy đủ bản chất vụ việc, thậm chí mang tính đánh giá quá nghiêm khắc, gây ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của một cơ sở giáo dục nghề nghiệp có truyền thống lâu năm tại Tp.HCM.

Theo lập luận của nhà trường, khoản tạm thu hơn 158 tỷ đồng cần được phân tích rõ. Trong số tiền này, hơn 127 tỷ đồng thuộc hệ Trung cấp T4 – đối tượng học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trung cấp được miễn học phí theo quy định, còn hơn 30,9 tỷ đồng thuộc khối cao đẳng với các ngành nghề độc hại, nặng nhọc được giảm 70% học phí.

Việc tạm thu trong giai đoạn đầu khóa học nhằm có cơ sở lập dự toán ngân sách nhà nước cấp bù kinh phí miễn, giảm học phí cho nhà trường để hoàn trả lại người học sau từng năm học.

Nhà trường cho biết đã thực hiện hoàn trả đầy đủ cho phần lớn học sinh, sinh viên liên quan và tính đến ngày 31/3/2025, số tiền chưa hoàn trả thuộc khối Trung cấp T4 còn hơn 1,18 tỷ đồng của 328 người học, nguyên nhân chủ yếu do sinh viên chưa cung cấp hoặc cung cấp sai tài khoản ngân hàng.

Từ tháng 3 đến tháng 9/2025, trường tiếp tục chi trả, số dư tồn giảm còn khoảng 554 triệu đồng của 176 học sinh, sinh viên và đơn vị vẫn đang đôn đốc, thông báo để hoàn tất chi trả cho toàn bộ người học.

Bảng kê chi tiết nhà trường cung cấp cho thấy tổng số tiền tạm thu học phí của hai hệ đào tạo tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM vượt 158 tỷ đồng và việc chi trả được thực hiện đến hết ngày 31/3(Ảnh: Báo cáo giải trình).

Đối với khoản hơn 19,2 tỷ đồng trong tổng số hơn 158 tỷ đồng còn tồn tại thời điểm kiểm tra, nhà trường khẳng định phần lớn là tiền miễn giảm học phí năm học 2024–2025 của hệ cao đẳng, thời điểm 31/3/2025 năm học chưa kết thúc nên vẫn nằm tại kho bạc, chưa thể thực hiện chi trả.

Việc ghi nhận nhà trường chưa hoàn trả dứt điểm các khoản này theo trường là chưa xem xét yếu tố mốc thời gian, dễ gây hiểu nhầm trong dư luận rằng trường chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với người học.

"Hiện Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM vẫn đang phối hợp với Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan để rà soát từng nội dung, khẳng định sẽ tiếp tục chi trả đầy đủ tiền miễn giảm học phí và thực hiện các kế hoạch khắc phục theo yêu cầu quản lý", thông cáo cho hay.

