Vụ sạt lở khiến 3 người tử vong ở Thanh Hóa: Làm rõ việc chấp hành quy định của Công ty Anh Tuấn

Nguyên nhân sạt lở khiến 3 người tử vong

Ngày 21/5, tại mỏ đá ở xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa – nơi xảy ra vụ sạt lở khiến ba công nhân tử vong, lực lượng chức năng đã hoàn tất công tác tìm kiếm hai nạn nhân bị vùi lấp dưới đống đá. Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, thi thể các nạn nhân được bàn giao cho người thân đưa về quê lo hậu sự.

Mỏ đá của công ty TNHH Anh Tuấn - nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 người tử vong.



Theo ghi nhận của Người Đưa Tin, hiện trường vụ tai nạn vẫn ngổn ngang đất đá. Vị trí các nạn nhân bị vùi lấp nằm ngay dưới chân taluy khai thác. Nhiều mảng đá lớn đổ sập từ trên cao xuống khu vực công nhân đang làm việc.

Hiện trường cho thấy, vách đá tại khu vực khai thác cao, nhiều đoạn gần như dựng đứng. Taluy không được chia tầng rõ ràng như quy chuẩn an toàn đối với mỏ lộ thiên nhằm giảm tải trọng và hạn chế sạt lở dây chuyền. Trên bề mặt vách đá xuất hiện nhiều khe nứt, dấu hiệu bong tách đá vẫn hiện rõ.

Lực lượng chức năng tìm thấy 2 nạn nhân bị lùi lấp sau 14 giờ xảy ra vụ sạt lở



Theo UBND xã Cẩm Tú, khoảng 16h30 ngày 20/5, tại mỏ đá của Công ty TNHH Anh Tuấn ở thôn Quý Long xảy ra vụ sạt lở khiến ba công nhân tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực làm việc có 6 người, gồm một lái máy xúc, hai lái xe tải và ba công nhân khoan đá. Ba nạn nhân đều là lao động quê tại thôn Nậm Cưởm, xã Gia Hội, tỉnh Lào Cai, gồm anh Lò Văn Quý (36 tuổi), Hoàng Văn Ngay (38 tuổi) và Lò Văn Thời (40 tuổi).

Trong đó, anh Thời bị hất văng ra ngoài do không bị đá đè trực tiếp, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Hai công nhân còn lại bị vùi lấp dưới nhiều khối đá lớn. Đến khoảng 6-8h sáng 21/5, sau hơn 14 giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hộ mới đưa được các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Đại diện UBND xã Cẩm Tú cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài từ đêm trước khiến địa chất khu vực mất ổn định. Khu vực khai thác có kết cấu đá lớp nên xảy ra sạt lở từ trên cao xuống vị trí công nhân đang khoan đá.

Kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định của mỏ đá

Sau vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm nếu có.

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra toàn diện việc chấp hành quy định pháp luật về khai thác khoáng sản và an toàn lao động tại mỏ đá này.

UBND xã Cẩm Tú được yêu cầu phối hợp với Công an tỉnh và các lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Trong khi đó, Công ty TNHH Anh Tuấn phải phối hợp công tác cứu hộ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người bị nạn, đồng thời rà soát toàn bộ quy trình khai thác và điều kiện an toàn lao động để tránh xảy ra sự cố tương tự.

Vị trí các nạn nhân bị vùi lấp ngay dưới chân taluy đá

Theo hồ sơ, mỏ đá tại xã Cẩm Tú được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu năm 2014 cho Doanh nghiệp tư nhân Anh Tuấn, sau này chuyển đổi thành Công ty TNHH Anh Tuấn. Doanh nghiệp có trụ sở tại phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, nay là phường Đông Quang.

Dự án có mục tiêu khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, đồng thời tận thu đá khối để chế biến đá ốp lát phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công suất thiết kế 10.000 m3 mỗi năm.

Vách đá cao, nhiều chỗ dựng đứng, không được chia tầng khai thác rõ ràng.



Ngày 9/2/2015, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định cấp phép khai thác khoáng sản và cho thuê đất đối với doanh nghiệp này.

Theo giấy phép, khu vực mỏ có diện tích 13.600 m2, trong đó diện tích khai thác 10.000 m2. Tổng trữ lượng địa chất hơn 451.000 m3 đá vôi, trữ lượng được phép khai thác hơn 284.000 m3.

Mỏ được khai thác theo phương pháp lộ thiên, mức sâu khai thác đến cos +70 m. Thời hạn khai thác là 29 năm kể từ ngày ký giấy phép, bao gồm 6 tháng xây dựng cơ bản.

Trong giấy phép, UBND tỉnh yêu cầu doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn lao động, an toàn công trình mỏ, vật liệu nổ và có biện pháp phòng chống sự cố trong quá trình khai thác.

Tác giả: Lương Thị Diễn

Nguồn tin: nguoiduatin.vn