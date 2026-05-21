Cơ quan chức năng vào cuộc vụ "xe chở cát trên cao tốc"

CSGT xử lý nhiều xe chở cát trên cao tốc

Trước đó, Người Đưa Tin có bài viết Nguy cơ mất ATGT từ những đoàn xe chở cát trên cao tốc từ Nghệ An ra Ninh Bình. Theo đó, nhiều xe tải trọng lớn chở cát di chuyển trên tuyến cao tốc từ Nghệ An ra Ninh Bình để cát rơi vãi vào các phương tiện phía sau tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, đáng chú ý một số xe container chở cát di chuyển chậm gây nên hiện tượng ùn ứ tại một số vị trí trên tuyến cao tốc này.

Lãnh đạo đội CSGT số 3, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an đã thông tin về tình trạng trên cho phóng viên.

Cụ thể vị lãnh đạo đội CSGT số 3 cho biết, lực lượng đã và đang xử lý mạnh tay với những vi phạm liên quan đến tải trọng, đặc biết là những trường hợp cố tình vi phạm chở quá tải, cơi nới thành thùng, chở hàng hóa mà rơi vãi gây mất ATGT, ô nhiễm môi trường trên cung đường đội quản lý.

Lực lượng CSGT xử lý nhiều xe chở cát trên cao tốc vi phạm tải trọng, và cơi nới thành thùng.

Qua công tác tuần tra, lực lượng đã phát hiện một số trường hợp vi phạm và đã tiến hành đưa về trạm để kiểm tra xử lý nghiêm đối với các trường hợp này, trong đó có nhiều xe chở cát trên tuyến. Đánh giá về những vi phạm này đại diện lãnh đạo CSGT đội số 3 cho biết, hiện tại các trạm ra vào cao tốc vẫn chưa lắp đặt các hệ thông cân tải trọng nên việc phát hiện cũng phần nào gặp trở ngại.

Một phương tiện chở cát với số lượng lớn và cơi nới bị lực lượng CSGT xử lý.



Đáng chú ý tuyến cao tốc đội quản lý, lưu lượng phương tiện cũng rất lớn, ngoài việc phải xử lý vi phạm về tải trọng lực lượng còn phải đảm bảo ATGT trên tuyến được thông suốt. Đặc biệt là liên tục phải đảm bảo công tác tuần tra giám sát tại những điểm nóng, nhắc nhở xử lý những trường hợp cố tình dừng đỗ trên cao tốc, dừng đỗ mà không có cảnh báo bởi đây là điểm phát sinh của những vụ tai nạn thương tâm trên tuyến cao tốc.

Sở Xây dựng Nghệ An chỉ đạo làm rõ

Liên quan đến tình trạng các xe chở cát nêu trên, mới đây Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An đã có văn bản đề nghị các bên có liên quan kiểm tra, xử lý nội dung mà Người Đưa Tin đăng tải.

Cụ thể, Sở xây dựng tỉnh Nghệ An nhận được văn bản số 1958/VHTTDL-TTTCXB ngày 14/5/2026 của Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An về việc kiểm tra nội dung Tạp chí điện tử Người Đưa Tin đăng tải. Trong đó đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng chỉ đạo kiểm tra xác minh làm rõ sự việc trên.

Nhiều xe container, xe mooc rào vận chuyển cát trên cao tốc bị lực lượng CSGT xử lý.

Theo Sở Xây dựng, nội dung mà Người Đưa Tin thông tin thuộc chức năng nhiệm vụ quản lý của Khu quản lý đường bộ II; Công ty CP đầu tư Phúc Thành Hưng. Vì vậy Sở Xây dựng đề nghị Khu quản lý đường bộ II; Công ty CP đầu tư Phúc Thành Hưng chỉ đạo kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung trên và trả lời bằng văn bản đến Tạp chí Người Đưa Tin trước ngày 30/5/2026 đồng thời gửi Sở Xây dựng Nghệ An, Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An để tổng hợp theo dõi.

Với việc các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An và lực lượng CSGT nhanh chóng vào cuộc chỉ đạo kiểm tra, xử lý tình trạng xe chở cát quá tải trên cao tốc, nhiều tài xế cho biết họ rất đồng tình và mong rằng các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm và ngăn chặn các vi phạm ngay từ đầu nguồn, bởi không chỉ xử lý vấn đề quá khổ quá tải mà còn xử lý luôn nguy cơ chảy máu tài nguyên.

Nguồn tin: nguoiduatin.vn