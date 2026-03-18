Cầm cố điện thoại rồi xúi giục một thiếu niên đi cướp lại

TAND Khu vực 1 - tỉnh Đắk Lắk vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Long (20 tuổi, ngụ Đắk Lắk) 1 năm 9 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Theo nội dung vụ án, trưa 26-8-2025, Nguyễn Bảo Long đến tiệm cầm đồ H.M. của bà N.T.V. ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cầm cố chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max (giá trị 15 triệu đồng).

Đến tối cùng ngày, do không có tiền để chuộc lại nên Long nảy sinh ý định cướp chiếc điện thoại đã cầm cố.

Lúc này, Long sang nhà em P.T.G.H. (15 tuổi) nói "Em đi mua đồ với anh" thì H. đồng ý.

Trên đường đi, Long nói: "Anh cầm cái điện thoại iPhone 14 Pro Max, giờ hết tiền rồi nhưng muốn lấy lại. Tí nữa em vào gặp bà chủ đưa giấy cầm đồ xong nói cho con mượn điện thoại, con chuyển tiền. Khi người ta đưa điện thoại thì em chạy nhanh ra xe, anh chở chạy đi", thì H. đồng ý.

Sau khi mặc áo khoác, bịt khẩu trang, H. vào tiệm cầm đồ và thực hiện theo kịch bản.

Riêng em H. do chưa đủ tuổi nên cơ quan chức năng tổ chức giáo dục tại địa phương.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người Lao Động